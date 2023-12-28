RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где в Киеве сдать на утилизацию елку: список адресов во всех районах

Что делать с елкой после праздников (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если на Новый год вы покупали живую елку, тогда после праздников возникнет вопрос, а что же с ней делать. Лучшим вариантом является утилизация.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА публикует адреса пунктов утилизации в разных районах Киева.

Куда сдать елку на утилизацию

Голосеевский район

  • сквер по ул. Героев Мариуполя
  • сквер Небесной сотни на ул. Заболотного
  • просп. Голосеевский, 87-Г

Дарницкий район

  • парк у озера Лебединое
  • парк имени воинов-интернационалистов
  • парк "Позняки"
  • ул. Тростянецкая, 58-А

Деснянский район

  • парк "Молодежный"
  • парк с водными объектами по просп. Шухевича
  • парк "Киото"
  • ул. Электротехническая, 26

Днепровский район

  • пересечение бульвара Русановского и бульвара Игоря Шамо
  • парк у озера Тельбин
  • парк у кинотеатра "Аврора"
  • просп. Георгия Нарбута, 6

Оболонский район

  • парк по ул. Бережанской
  • парк у озера Иорданское
  • проспект Степана Бандеры, 26-А

Печерский район

  • ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00)

Подольский район

  • сквер на проспекте Правды
  • сквер на пл. Щекавицкой
  • ул. Анатолия Кузнецова, 16-А

Святошинский район

  • парк "Совки"
  • парк "Юность"
  • сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского
  • сквер на ул. Котельникова

Соломенский район

  • сквер по ул. Сергея Берегового
  • Соломенский ландшафтный парк
  • парк "Орленок"
  • ул. Новополевая, 95-А

Шевченковский район

  • парк "Радуга"
  • парк "Сырецкий"
  • пров. Бабий Яр, 6
  • просп. Берестейский, 82-А

Кроме того, сдать елку на утилизацию можно в лесничествах:

  • Броварское лесничество (квартал №72, пн-пт 08:00-17:00)
  • Белодибровное лесничество, квартал №65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00)
  • Днепровское лесничество, квартал №58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00)
  • Никольское лесничество, квартал №35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00)
  • Дарницкое лесничество, лесной квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17:00)
  • Межигорское лесничество (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00)
  • Киевское лесничество (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00)
  • Святошинское лесничество (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00)
  • Пуща-Водицкое лесничество (квартал №111, пн-пт 09:00-16:00)
  • Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00)

Раньше мы рассказывали, как елка влияет на воздух в квартире.

Читайте также, где в Киеве купить законно вырубленную елку.

Кроме того, узнайте, как проверить легальность елки.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевялинкарікНовый год