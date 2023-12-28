Где в Киеве сдать на утилизацию елку: список адресов во всех районах
Что делать с елкой после праздников (фото: Freepik)
Если на Новый год вы покупали живую елку, тогда после праздников возникнет вопрос, а что же с ней делать. Лучшим вариантом является утилизация.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА публикует адреса пунктов утилизации в разных районах Киева.
Куда сдать елку на утилизацию
Голосеевский район
- сквер по ул. Героев Мариуполя
- сквер Небесной сотни на ул. Заболотного
- просп. Голосеевский, 87-Г
Дарницкий район
- парк у озера Лебединое
- парк имени воинов-интернационалистов
- парк "Позняки"
- ул. Тростянецкая, 58-А
Деснянский район
- парк "Молодежный"
- парк с водными объектами по просп. Шухевича
- парк "Киото"
- ул. Электротехническая, 26
Днепровский район
- пересечение бульвара Русановского и бульвара Игоря Шамо
- парк у озера Тельбин
- парк у кинотеатра "Аврора"
- просп. Георгия Нарбута, 6
Оболонский район
- парк по ул. Бережанской
- парк у озера Иорданское
- проспект Степана Бандеры, 26-А
Печерский район
- ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00)
Подольский район
- сквер на проспекте Правды
- сквер на пл. Щекавицкой
- ул. Анатолия Кузнецова, 16-А
Святошинский район
- парк "Совки"
- парк "Юность"
- сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского
- сквер на ул. Котельникова
Соломенский район
- сквер по ул. Сергея Берегового
- Соломенский ландшафтный парк
- парк "Орленок"
- ул. Новополевая, 95-А
Шевченковский район
- парк "Радуга"
- парк "Сырецкий"
- пров. Бабий Яр, 6
- просп. Берестейский, 82-А
Кроме того, сдать елку на утилизацию можно в лесничествах:
- Броварское лесничество (квартал №72, пн-пт 08:00-17:00)
- Белодибровное лесничество, квартал №65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00)
- Днепровское лесничество, квартал №58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00)
- Никольское лесничество, квартал №35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00)
- Дарницкое лесничество, лесной квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17:00)
- Межигорское лесничество (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00)
- Киевское лесничество (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00)
- Святошинское лесничество (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00)
- Пуща-Водицкое лесничество (квартал №111, пн-пт 09:00-16:00)
- Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00)