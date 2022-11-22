Де у Києві та Львові можна зарядити телефон: список адрес

Карти закладів із генераторами

Першу інтерактивну карту закладу, що працює в умовах відключення електроенергії, запустили у мережі ЛУН. На карті позначені кафе, магазини, коворкінги, перукарні, аптеки, заправки, поштові відділення, медичні центри та інші сервіси – по всій Україні.

Карта постійно оновлюється і зараз доступна також у програмі. Автори картки закликають власників бізнесу повідомляти свої адреси. Заповнити анкету можна за цим посиланням. А представники мережевого бізнесу можуть надіслати листа на пошту: misto@lun.ua.

Посилання на карту.

Ще одну карту створило рекламне агентство Stroom Digital. На цій карті можна знайти заклади у Львові, Києві та Рівному, які працюють із генераторами. Також на карті є укриття.

Карта доступна за цим посиланням. Засновник агентства Роман Тімонько закликав ділитися з ним інформацією щодо доповнення картки. Писати можна на сторінку агентства чи пошту: hello@stroom.digital.

Місця з точками для заряджання гаджетів

Мережевий бізнес почав швидко адаптуватися під нинішні реалії, і, крім потужних генераторів, у точках продажу з'явилися спеціальні місця для зарядки гаджетів.

Власник "Розетка" Владислав Чечоткін повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що у додатку інтернет-магазину є власна карта з відділеннями, які працюють із генераторами.

У цих відділеннях можна не тільки отримати своє замовлення під час відключення світла, а й зарядити свій гаджет і отримати доступ до інтернету.

У мережі магазинів NOVUS можна орендувати заряджені павербанки.

Безкоштовно зарядити гаджети можна і в мережі магазинів "Епіцентр-К" та "Нова Лінія". У торгових центрах є пункти підзарядки "Заряджайзери" - зараз такі точки відкриті у Києві та Броварах, і найближчим часом вони з'являться і в інших містах України.