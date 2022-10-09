Де в Києві працює МакДональдс: всі адреси відкритих ресторанів

Мережа ресторанів McDonald's розширює список відкритих закладів у Києві, де відновилася робота після тривалої паузи через повномасштабний напад РФ на Україну. Так, кількість відкритих "Маків" у столиці за ці два з половиною тижні постійно зростає.
Де ж сьогодні у Києві працюють ресторани McDonald's - читайте у матеріалі нижче.
Спочатку "Маки" відновили роботу лише на лівому березі Києва, і 20 вересня відкрилося кілька закладів, де бургери з нагетсами продавали лише на доставку. Миттєво утворилися величезні черги з кур'єрів - ажіотаж у мешканців столиці був величезний.
На початку жовтня відкрилася для відвідувачів низка закладів і на правому березі, ресторани почали працювати повноцінно, з урахуванням правил безпеки - коли лунають сигнали повітряної тривоги, "Маки" закриваються і знову починають приймати відвідувачів після відбою.
Цими вихідними у столиці відкрили ще п'ять ресторанів: два у суботу та три - у неділю. Тепер список працюючих "Маків" у Києві виглядає так:
Таким чином, кількість відкритих ресторанів McDonald's зараз вже становить 15. Додамо, що список "Маків", що працюють, оновлюється і публікується тут: https://ukraine.mcdonalds.ua/rus/mcmode/.
Графік роботи закладів - з 09:00 до 21:00.
Що стосується можливості відкриття ресторанів в інших містах України, про що цікавляться багато любителів мак-меню, то в McDonald's зазначають, що таке рішення завжди ґрунтується на ситуації з безпекою в умовах війни з ворожими обстрілами, що не припиняються.
"Поки заклади відкриватимуться у Києві та на заході країни. Ми постійно оцінюємо ситуацію і будемо раді відкрити ресторани і в решті України, щойно це можна буде зробити безпечно, щоб знову тішити відвідувачів смачними стравами", - кажуть у компанії.
До речі, нещодавно у компанії McDonald's висловилися про зміни у роботі через війну та пояснили, чому довго не відривалися.
Нагадаємо також, що раніше ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.