Де в Києві працює МакДональдс: всі адреси відкритих ресторанів

Спочатку "Маки" відновили роботу лише на лівому березі Києва, і 20 вересня відкрилося кілька закладів, де бургери з нагетсами продавали лише на доставку. Миттєво утворилися величезні черги з кур'єрів - ажіотаж у мешканців столиці був величезний.

На початку жовтня відкрилася для відвідувачів низка закладів і на правому березі, ресторани почали працювати повноцінно, з урахуванням правил безпеки - коли лунають сигнали повітряної тривоги, "Маки" закриваються і знову починають приймати відвідувачів після відбою.

Цими вихідними у столиці відкрили ще п'ять ресторанів: два у суботу та три - у неділю. Тепер список працюючих "Маків" у Києві виглядає так:

пр. Палладіна, 7 А (біля ст. м. "Академмістечко")

Боричів узвіз, 10 А (ст. м. "Поштова")

вул. Є.Сверстюка, 1 (біля ст. м. "Лівобережна")

вул. Драйзера, 4 (Троєщина)

просп. Гагаріна, 2 А (Дарницька площа)

просп. Бажана, 3 (біля ст. м. "Харківська")

вул. Гришка, 7 (ТРЦ "Аладдін", біля ст. м. "Позняки)

вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. "Льва Толстого")

просп. Броварський, 27 (ст. м. "Дарниця")

вул. Вишгородська, 33 А (Виноградар)

просп. Миколи Бажана, 8 (ст. м. "Осокорки")

вул. Л. Курбаса, 19 А (ТЦ "Квітень", Борщагівка)

вул. Гната Хоткевича, 1 В (ТРК "Проспект")

просп. Оболонський, 26 А (біля ст. м. "Мінська")

пр. Перемоги, 138 (неподалік ст. м. "Житомирська")

Таким чином, кількість відкритих ресторанів McDonald's зараз вже становить 15. Додамо, що список "Маків", що працюють, оновлюється і публікується тут: https://ukraine.mcdonalds.ua/rus/mcmode/.

Графік роботи закладів - з 09:00 до 21:00.

Що стосується можливості відкриття ресторанів в інших містах України, про що цікавляться багато любителів мак-меню, то в McDonald's зазначають, що таке рішення завжди ґрунтується на ситуації з безпекою в умовах війни з ворожими обстрілами, що не припиняються.

"Поки заклади відкриватимуться у Києві та на заході країни. Ми постійно оцінюємо ситуацію і будемо раді відкрити ресторани і в решті України, щойно це можна буде зробити безпечно, щоб знову тішити відвідувачів смачними стравами", - кажуть у компанії.