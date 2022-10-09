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Де в Києві працює МакДональдс: всі адреси відкритих ресторанів

Фото: які ресторани McDonald's зараз працюють у Києві (facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Володимир Костирін

Мережа ресторанів McDonald's розширює список відкритих закладів у Києві, де відновилася робота після тривалої паузи через повномасштабний напад РФ на Україну. Так, кількість відкритих "Маків" у столиці за ці два з половиною тижні постійно зростає.

Де ж сьогодні у Києві працюють ресторани McDonald's - читайте у матеріалі нижче.

Спочатку "Маки" відновили роботу лише на лівому березі Києва, і 20 вересня відкрилося кілька закладів, де бургери з нагетсами продавали лише на доставку. Миттєво утворилися величезні черги з кур'єрів - ажіотаж у мешканців столиці був величезний.

На початку жовтня відкрилася для відвідувачів низка закладів і на правому березі, ресторани почали працювати повноцінно, з урахуванням правил безпеки - коли лунають сигнали повітряної тривоги, "Маки" закриваються і знову починають приймати відвідувачів після відбою.

Цими вихідними у столиці відкрили ще п'ять ресторанів: два у суботу та три - у неділю. Тепер список працюючих "Маків" у Києві виглядає так:

  • пр. Палладіна, 7 А (біля ст. м. "Академмістечко")
  • Боричів узвіз, 10 А (ст. м. "Поштова")
  • вул. Є.Сверстюка, 1 (біля ст. м. "Лівобережна")
  • вул. Драйзера, 4 (Троєщина)
  • просп. Гагаріна, 2 А (Дарницька площа)
  • просп. Бажана, 3 (біля ст. м. "Харківська")
  • вул. Гришка, 7 (ТРЦ "Аладдін", біля ст. м. "Позняки)
  • вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. "Льва Толстого")
  • просп. Броварський, 27 (ст. м. "Дарниця")
  • вул. Вишгородська, 33 А (Виноградар)
  • просп. Миколи Бажана, 8 (ст. м. "Осокорки")
  • вул. Л. Курбаса, 19 А (ТЦ "Квітень", Борщагівка)
  • вул. Гната Хоткевича, 1 В (ТРК "Проспект")
  • просп. Оболонський, 26 А (біля ст. м. "Мінська")
  • пр. Перемоги, 138 (неподалік ст. м. "Житомирська")

Таким чином, кількість відкритих ресторанів McDonald's зараз вже становить 15. Додамо, що список "Маків", що працюють, оновлюється і публікується тут: https://ukraine.mcdonalds.ua/rus/mcmode/.

Графік роботи закладів - з 09:00 до 21:00.

Що стосується можливості відкриття ресторанів в інших містах України, про що цікавляться багато любителів мак-меню, то в McDonald's зазначають, що таке рішення завжди ґрунтується на ситуації з безпекою в умовах війни з ворожими обстрілами, що не припиняються.

"Поки заклади відкриватимуться у Києві та на заході країни. Ми постійно оцінюємо ситуацію і будемо раді відкрити ресторани і в решті України, щойно це можна буде зробити безпечно, щоб знову тішити відвідувачів смачними стравами", - кажуть у компанії.

До речі, нещодавно у компанії McDonald's висловилися про зміни у роботі через війну та пояснили, чому довго не відривалися.

Нагадаємо також, що раніше ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.

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