Где в Киеве работает МакДональдс: все адреса открытых ресторанов

Сеть ресторанов McDonald's расширяет список открытых заведений в Киеве, где возобновилась работа после длительной паузы из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. Так, количество открытых "Маков" в столице за эти две с половиной недели постоянно растет.
Где же сегодня в Киеве работают рестораны McDonald's - читайте в материале ниже.
Сначала "Маки" возобновили работу только на левом берегу Киева, и 20 сентября открылось несколько заведений, где бургеры с наггетсами продавали лишь на доставку. Моментально образовались огромные очереди из курьеров - ажиотаж у жителей столицы был громадный.
В начале октября открылись для посетителей ряд заведений и на правом берегу, рестораны стали работать полноценно, с учетом правил безопасности - когда раздаются сигналы воздушной тревоги, "Маки" закрываются, и снова начинают принимать посетителей после отбоя.
На этих выходных в столице открыли еще пять ресторанов: два в субботу и три - в воскресенье. Теперь список работающих "Маков" в Киеве выглядит так:
Таким образом, количество открытых ресторанов McDonald's сейчас уже составляет 15. Добавим, что список работающих "Маков" обновляется и публикуется тут: https://ukraine.mcdonalds.ua/ukr/mcmode/.
График работы заведений - с 09:00 до 21:00.
Что касается возможности открытия ресторанов в других городах Украины, о чем интересуются многие любители мак-меню, то в McDonald's отмечают, что такое решение всегда основывается на ситуации с безопасностью в условиях войны с не прекращающимися вражескими обстрелами.
"Пока заведения будут открываться в Киеве и на западе страны. Мы постоянно оцениваем ситуацию и будем рады открыть рестораны и в остальной Украине, как только это можно будет сделать безопасно, чтобы снова радовать посетителей вкусными блюдами", - говорят в компании.
Кстати, недавно в компании McDonald's высказались об изменениях в работе из-за войны и объяснили, почему долго не отрывались.
Напомним также, что ранее мы публиковали подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.