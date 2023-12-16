Де в Києві покататися на лижах і сноуборді: ідея дозвілля на вихідні

У Києві діє локація для катання на лижах і сноуборді. Якщо такий варіант проведення вихідних для вас, завітайте до Протасового Яру.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці локації у Facebook розповідає про адресу, графік роботи та ціни.
До Протасового Яру можна дібратися за адресою вулиця Протасів Яр, 23-А.
Комплекс працюватиме з 10:00 до 21:00. Проте у зв'язку з комендантською годиною нічні катання проводити не будуть.
У випадку відключень електроенергії відвідувачів забезпечать всіма послугами з використанням генераторів.
Детальний графік роботи схилів:
Понеділок
Вівторок-четвер
П'ятниця
Субота
Неділя
Важливо. Наразі на схилах не працюють вебкамери з безпекових міркувань.
Один підйом на витягу коштує 35 гривень у будні та 45 - у вихідні та святкові дні. Можна також придбати абонемент на дві години за 350 і 450 гривень відповідно.
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За комплект лижного та сноубордичного спорядження з лиж (сноуборду), палиць, черевиків та кріплення для дорослого доведеться заплатити 500 гривень. Проте кожну одиницю можна орендувати окремо.
Такий самий дитячий комплект лижного та сноубордичного спорядження коштує 350 гривень.
Окремо також можна орендувати шолом, маску та рукавиці - по 100 гривень кожна одиниця інвентарю.
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