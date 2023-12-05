Скільки коштує відпочинок у Буковелі 2023: ціни на готелі, розваги та їжу

В Україні вже потроху розпочинається сезон для лижників і сноубордистів. Любителі такого відпочинку найчастіше збираються на найвідомішому гірськолижному курорті "Буковель". Очевидно, що з підвищенням інтересу, зростають і ціни.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт Буковеля, сайт Booking, відео в TikTok від користувачів.

РБК-Україна (проєкт Styler) дізналося, скільки коштують проживання та різні розваги в Буковелі у 2023 році.

Проживання

На сайті самого курорту можна обрати та забронювати готель. Найнижча ціна за одну ніч для двох дорослих становить 859 гривень за стандартний номер. У помешканні працює цілодобова стійка реєстрації та ресторан. Гостям також пропонують прокат лижного спорядження.

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Якщо ж ви розглядаєте для себе шале, то приготуйтеся віддати щонайменше 15 000 гривень за ніч для двох осіб. За цю вартість ви отримаєте кухню з усім необхідним інвентарем, вітальню, сауну, терасу, три спальні, кімнату для зберігання лиж, безкоштовний доступ до WI-FI, дерев'яну альтанку та барбекю комплекс.

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На відомому сайті для бронювання житла середня вартість номера за три ночі для двох дорослих коливається в межах 12-14 000 гривень. Зазначимо, що залежно від вартості й рівня готелю можуть змінюватися умови проживання.

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Проте картинка кардинально змінюється, якщо поглянути на новорічні дати з 29 грудня до 2 січня.

Найнижча вартість, яку нам вдалося знайти за чотири нові для двох осіб, становить 8 800 гривень. Далі ціни поступово зростають, добігаючи аж до 200 000 гривень.

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Тому обираючи житло на час відпочинку чи святкування, орієнтуйтеся на власні потреби й можливості та обов'язково порівнюйте різні пропозиції.

Скільки коштують розваги

Ціни на прокат гірськолижного спорядження можна переглянути на сайті Буковеля. У звичайному тарифі за один день оренди лиж із черевиками, шоломом і палицями коштуватиме 650 гривень.

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У новорічному тарифі ця вартість збільшується до 860 гривень на день.

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Аналогічна вартість і для сноубордистів.

Інші розваги:

родельбан - 600/1000 гривень

оглядові витяги - 210/300/600 гривень

тролей - 150/200/700/900 гривень

колесо огляду - 210/300 гривень

"Гуцул Ленд" - 250/280/300/330 гривень

Їжа

Користувачі TikTok показали меню кількох ресторанів і розібрали вартість різних страв. Зауважимо, що вони можуть змінитися.

Так, наприклад, в одному із закладів сет сала коштує 595 гривень, деруни з гуляшем з кабана - 550 гривень, шашлик зі свинячого ошийка - 755 гривень, салат з капусти та моркви - 270 гривень.

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Крім того, відпочивальники поділилися цінами на їжу і в "Гуцул Ленді".