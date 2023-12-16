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Где в Киеве покататься на лыжах и сноуборде: идея досуга на выходные

Где в Киеве прокатиться на лыжах и сноуборде (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве работает локация для катания на лыжах и сноуборде. Если такой вариант проведения выходных для вас, посетите Протасов Яр.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице локации в Facebook рассказывает об адресе, графике работы и ценах.

Где расположена локация и как работает

В Протасов Яр можно добраться по адресу улица Протасов Яр, 23-А.

Комплекс будет работать с 10:00 до 21:00. Однако в связи с комендантским часом ночные катания проводить не будут.

В случае отключения электроэнергии посетителей обеспечат всеми услугами с использованием генераторов.

Подробный график работы склонов:

Понедельник

  • маленький склон - с 12:00 до 21:00
  • большой склон - с 12:00 до 21:00
  • касса - с 12:00 до 20:30

Вторник-четверг

  • маленький склон - с 10:00 до 21:00
  • большой склон - с 10:00 до 21:00
  • касса - с 10:00 до 20:30

Пятница

  • маленький склон - с 10:00 до 21:00
  • большой склон - с 10:00 до 21:00
  • касса - с 10:00 до 20:30

Суббота

  • маленький склон - с 10:00 до 21:00
  • большой склон - с 10:00 до 21:00
  • касса - с 10:00 до 20:30

Воскресенье

  • маленький склон - с 10:00 до 21:00
  • большой склон - с 10:00 до 21:00
  • касса - с 10:00 до 20:30

Важно. В настоящее время на склонах не работают веб-камеры по соображениям безопасности.

Цены на катание

Один подъем на подъемнике стоит 35 гривен в будни и 45 - в выходные и праздничные дни. Можно приобрести абонемент на два часа за 350 и 450 гривен соответственно.

Скриншот

За комплект лыжного и сноубордического снаряжения по лыжам (сноуборду), палкам, ботинкам и крепежу для взрослого придется заплатить 500 гривен. Однако каждую единицу можно арендовать отдельно.

Такой же детский комплект лыжного и сноубордического снаряжения стоит 350 гривен.

Отдельно можно арендовать шлем, маску и варежки - по 100 гривен каждая единица инвентаря.

Скриншот

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