Где в Киеве покататься на лыжах и сноуборде: идея досуга на выходные

В Киеве работает локация для катания на лыжах и сноуборде. Если такой вариант проведения выходных для вас, посетите Протасов Яр.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице локации в Facebook рассказывает об адресе, графике работы и ценах.
В Протасов Яр можно добраться по адресу улица Протасов Яр, 23-А.
Комплекс будет работать с 10:00 до 21:00. Однако в связи с комендантским часом ночные катания проводить не будут.
В случае отключения электроэнергии посетителей обеспечат всеми услугами с использованием генераторов.
Подробный график работы склонов:
Понедельник
Вторник-четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Важно. В настоящее время на склонах не работают веб-камеры по соображениям безопасности.
Один подъем на подъемнике стоит 35 гривен в будни и 45 - в выходные и праздничные дни. Можно приобрести абонемент на два часа за 350 и 450 гривен соответственно.
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За комплект лыжного и сноубордического снаряжения по лыжам (сноуборду), палкам, ботинкам и крепежу для взрослого придется заплатить 500 гривен. Однако каждую единицу можно арендовать отдельно.
Такой же детский комплект лыжного и сноубордического снаряжения стоит 350 гривен.
Отдельно можно арендовать шлем, маску и варежки - по 100 гривен каждая единица инвентаря.
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