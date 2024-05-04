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Де категорично не варто народжувати та чи можна їсти плаценту: вся правда

Що варто знати про пологи вдома (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вагітність - це відповідальний період у житті кожної жінки, оскільки вона повинна підтримувати своє здоров'я, щоб уникнути ускладнень. Варто знати, чи справді безпечні пологи вдома та навіщо люди раніше їли плаценту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Svij.doc".

Пологи вдома

Дім - це про комфорт та близькість, що допомагає народити з меншим стресом.

Важливо пам'ятати, що лікарі - це ресурс, для вирішення надзвичайної ситуації.

Доули - це лише доповнення команди лікарів та акушерок, які доглядають за пацієнткою.

До обов'язків доулів належать:

  •  точкове навчання
  • надає підтримку: фізичну та інформаційну до пологів
  • поруч на пологах
  • створює атмосферу
  • підтримує емоційну рівновагу під час пологів

Часто доулів та акушерів порівнюють. Однак, це зовсім різні люди. До обов'язків акушерів входять:

  • має кваліфікацію
  • проводить медичні маніпуляції
  • парентеральне введення ліків
  • спостерігає за станом пацієнтки
  • приймає пологи

Важливо знати, що доули не замінюють медичний персонал, не виконують медичні та клінічні завдання та не втручаються в клінічну допомогу.

Досвід лікарів про пологи вдома (фото: скриншот)

Пологи у воді

Перебування у воді на першому етапі (до повного розкриття шийки матки) може мати переваги.

Але перебування у воді в другий період слід розглядати, як експериментальну процедуру з ризиком.

Експерти зазначили, що у багатьох пологових будинках України вже можна знайти спеціальні ванни.

Споживання плаценти

Насправді споживання інкапсульованої плаценти не покращує рівень заліза після пологів у жінки, які дотримують адекватної дієти.

До того ж лікувати післяпологову анемію також таким способом не вийде.

Плацента містить багато гормонів: починаючи від естрогенів та закінчуючи інгібіном. Проте, це не означає, що така контрацепція є корисною.

Споживання інкапсульованої плаценти матір'ю, яка годує, може викликати вагінальну кровотечу і нагрубання грудей у її тримісячної дитини.

Одна плацента вагою 450 грамів містить в середньому 234 калорії, 4 грами жиру, 899 міліграмів холестерину, 48 грамів білка, 513 грамів натрію, а також залізо, селен, кальцій, мідь, магній, фосфор, калій і цинк.

Окрім того - амінокислоти та вітаміни групи B.

Також плацента може містити анестетики, які вводили матері під час пологів чи кесарського розтину. Окрім того, можуть бути дуже низькі дози потенційно токсичних елементів, як-от миш’як, свинець, кадмій і ртуть.

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