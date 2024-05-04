Де категорично не варто народжувати та чи можна їсти плаценту: вся правда

Пологи вдома

Дім - це про комфорт та близькість, що допомагає народити з меншим стресом.

Важливо пам'ятати, що лікарі - це ресурс, для вирішення надзвичайної ситуації.

Доули - це лише доповнення команди лікарів та акушерок, які доглядають за пацієнткою.

До обов'язків доулів належать:

точкове навчання

надає підтримку: фізичну та інформаційну до пологів

поруч на пологах

створює атмосферу

підтримує емоційну рівновагу під час пологів

Часто доулів та акушерів порівнюють. Однак, це зовсім різні люди. До обов'язків акушерів входять:

має кваліфікацію

проводить медичні маніпуляції

парентеральне введення ліків

спостерігає за станом пацієнтки

приймає пологи

Важливо знати, що доули не замінюють медичний персонал, не виконують медичні та клінічні завдання та не втручаються в клінічну допомогу.

Досвід лікарів про пологи вдома (фото: скриншот)

Пологи у воді

Перебування у воді на першому етапі (до повного розкриття шийки матки) може мати переваги.

Але перебування у воді в другий період слід розглядати, як експериментальну процедуру з ризиком.

Експерти зазначили, що у багатьох пологових будинках України вже можна знайти спеціальні ванни.

Споживання плаценти

Насправді споживання інкапсульованої плаценти не покращує рівень заліза після пологів у жінки, які дотримують адекватної дієти.

До того ж лікувати післяпологову анемію також таким способом не вийде.

Плацента містить багато гормонів: починаючи від естрогенів та закінчуючи інгібіном. Проте, це не означає, що така контрацепція є корисною.

Споживання інкапсульованої плаценти матір'ю, яка годує, може викликати вагінальну кровотечу і нагрубання грудей у її тримісячної дитини.

Одна плацента вагою 450 грамів містить в середньому 234 калорії, 4 грами жиру, 899 міліграмів холестерину, 48 грамів білка, 513 грамів натрію, а також залізо, селен, кальцій, мідь, магній, фосфор, калій і цинк.

Окрім того - амінокислоти та вітаміни групи B.

Також плацента може містити анестетики, які вводили матері під час пологів чи кесарського розтину. Окрім того, можуть бути дуже низькі дози потенційно токсичних елементів, як-от миш’як, свинець, кадмій і ртуть.