Де категорично не варто народжувати та чи можна їсти плаценту: вся правда

Вагітність - це відповідальний період у житті кожної жінки, оскільки вона повинна підтримувати своє здоров'я, щоб уникнути ускладнень. Варто знати, чи справді безпечні пологи вдома та навіщо люди раніше їли плаценту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Svij.doc".
Дім - це про комфорт та близькість, що допомагає народити з меншим стресом.
Важливо пам'ятати, що лікарі - це ресурс, для вирішення надзвичайної ситуації.
Доули - це лише доповнення команди лікарів та акушерок, які доглядають за пацієнткою.
До обов'язків доулів належать:
Часто доулів та акушерів порівнюють. Однак, це зовсім різні люди. До обов'язків акушерів входять:
Важливо знати, що доули не замінюють медичний персонал, не виконують медичні та клінічні завдання та не втручаються в клінічну допомогу.
Перебування у воді на першому етапі (до повного розкриття шийки матки) може мати переваги.
Але перебування у воді в другий період слід розглядати, як експериментальну процедуру з ризиком.
Експерти зазначили, що у багатьох пологових будинках України вже можна знайти спеціальні ванни.
Насправді споживання інкапсульованої плаценти не покращує рівень заліза після пологів у жінки, які дотримують адекватної дієти.
До того ж лікувати післяпологову анемію також таким способом не вийде.
Плацента містить багато гормонів: починаючи від естрогенів та закінчуючи інгібіном. Проте, це не означає, що така контрацепція є корисною.
Споживання інкапсульованої плаценти матір'ю, яка годує, може викликати вагінальну кровотечу і нагрубання грудей у її тримісячної дитини.
Одна плацента вагою 450 грамів містить в середньому 234 калорії, 4 грами жиру, 899 міліграмів холестерину, 48 грамів білка, 513 грамів натрію, а також залізо, селен, кальцій, мідь, магній, фосфор, калій і цинк.
Окрім того - амінокислоти та вітаміни групи B.
Також плацента може містити анестетики, які вводили матері під час пологів чи кесарського розтину. Окрім того, можуть бути дуже низькі дози потенційно токсичних елементів, як-от миш’як, свинець, кадмій і ртуть.
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