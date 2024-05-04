Где категорически не стоит рожать и можно ли есть плаценту: вся правда

Роды дома

Дом - это о комфорте и близости, что помогает родить с меньшим стрессом.

Важно помнить, что врачи - это ресурс, для разрешения чрезвычайной ситуации.

Доулы - это только дополнение команды врачей и акушерок, которые ухаживают за пациенткой.

К обязанностям доулов относятся:

точечное обучение

оказывает поддержку: физическую и информационную до родов

рядом на родах

создает атмосферу

поддерживает эмоциональное равновесие во время родов

Часто доулов и акушеров сравнивают. Однако это совсем разние люди. В обязанности акушеров входят:

имеет квалификацию

проводит медицинские манипуляции

парентеральное введение лекарств

наблюдает за состоянием пациентки

принимает роды

Важно знать, что доулы не заменяют медицинский персонал, не выполняют медицинские и клинические задания и не вмешиваются в клиническую помощь.

Опыт врачей о родах на дому (фото: скриншот)

Роды в воде

Пребывание в воде на первом этапе (до полного раскрытия шейки матки) может иметь преимущества.

Но пребывание в воде во второй период следует рассматривать как экспериментальную процедуру с риском.

Эксперты отметили, что во многих роддомах Украины уже можно найти специальные ванны.

Потребление плаценты

На самом деле потребление инкапсулированной плаценты не улучшает уровень железа после родов у женщин, которые соблюдают адекватную диету.

К тому же лечить послеродовую анемию тоже таким способом не получится.

Плацента содержит много гормонов: начиная от эстрогенов и заканчивая ингибином. Однако это не означает, что такая контрацепция полезна.

Потребление инкапсулированной плаценты кормящей матерью может вызвать вагинальное кровотечение и нагрубание груди у ее трехмесячного ребенка.

Одна плацента весом 450 грамм содержит в среднем 234 калории, 4 грамма жира, 899 миллиграмм холестерина, 48 грамм белка, 513 грамм натрия, а также железо, селен, кальций, медь, магний, фосфор, калий и цинк.

Кроме того - аминокислоты и витамины группы B.

Также плацента может содержать анестетики, которые вводили матери во время родов или кесарева сечения. Кроме того, могут быть очень низкие дозы потенциально токсичных элементов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть.