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Чому взуття починає скрипіти під час ходьби: як це виправити

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 18:02
Чому взуття починає скрипіти під час ходьби: як це виправити Чому скрипить взуття і як цього позбутися (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Нові черевики або шкіряні чоботи після покупки починають неприємно рипіти. І особливі незручності це завдає через привернення уваги оточуючих. Така ситуація викликає дискомфорт і хочеться негайно цього скрипу позбудеться.

Які бувають причини скрипу і як це можна виправити – читайте у матеріалі нижче.

Чому взуття починає рипіти

Заводський брак. Ця причина найчастіша. У процесі виготовлення взуття виробники можуть використовувати неякісну шкіру із низькими показниками гнучкості. Майстри можуть порушити технологію проклеювання – це теж викликає скрип.

Потрібен ремонт. Скрип може сигналізувати про те, що вашим черевикам потрібен терміновий ремонт. Може відшаровуватись підошва або потрапив пісок у дрібні тріщини.

Неправильний догляд. Сушіння взуття на батареї або біля обігрівача, накопичення вологи під устілкою - це викликає скрип.

Як позбутися скрипу

Перший спосіб найскладніший - позбавитися цих черевиків і купити нові. Якщо взуття нове й у вас не закінчився гарантійний талон - можна спробувати обміняти невдалу пару у продавця. При покупці варто походити трохи магазином, щоб переконатися у відсутності скрипу.

Якщо взуття не нове і почало скрипіти після довгого носіння - сходіть до майстра і перевірте, чи не потребують ваші черевики ремонту.

Ще можуть допомогти народні способи, якщо проблема була у вологості, піску чи іншій дрібній неприємності.

Скрипить щось усередині? Займіться устілкою: просушіть взуття за допомогою фену усередині. Насипте трохи тальку під устілку та розподіліть по всій поверхні. Перевірте, чи щільно устілка прилягає.

Якщо проблема не в устілці, то можна попрацювати з поверхнею взуття. На шкіряні елементи нанесіть трохи воску чи вазеліну. Також можна використовувати рицинову олія - це пом'якшить матеріал.

При скрипі у підошві потрібно пом'якшити саме її. Поставте на ніч черевики на вологу ганчірку. Ще можна прогріти підошву за допомогою фена – це додасть еластичності.

Також варто перевірити супінатор – при його пошкодженні чи деформації взуття може видавати характерний скрип. З цією проблемою допоможе впоратися майстер.

До речі, раніше ми писали про те, яке взуття буде модним цієї зими.

А ще розповідали про те, як потрібно правильно сушити взуття після дощу та снігу.

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