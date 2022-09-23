Де і як проживатимуть звільнені з полону командири "Азова"

Українські військові командири, яких звільнили з полону, проживатимуть у Туреччині у приватному будинку. Як повідомив голова ГУР МОУ Кирило Буданов на брифінгу 22 вересня, їм доведеться залишитись у Туреччині на деякий час.

Для їхнього звільнення було запущено процес екстракції - це юридична процедура, за якої військовослужбовців вивозять із території противника і доставляють у безпечну зону.

Командири Азова не знали, що їдуть на обмін. У російських окупантів їх утримували в одиночних камерах і, коли їх вивели, вони думали, що їх знову повезли на так звані "судилища". Буданов також повідомив, що захисники "Азова" зазнавали тортур.

Фото: Командири "Азова" після звільнення з полону (МВС)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган гарантував командирам Азова захист та безпеку на території своєї країни – він це особисто пообіцяв Володимиру Зеленському. І там вони будуть у комфортних умовах, де зможуть відновитися фізично та психічно.

"Про умови. Зачекайте певний проміжок часу, і згодом обов'язково вони з'являться в публічному просторі й самі зможуть все пояснити та показати. Я там був. Це досить пристойні умови. Це приватна оселя. Ніяка ні в'язниця, ні яма, а досить комфортне місце проживання". ", - розповів про умови утримання Кирило Буданова.

Однак глава ГУР не повідомив, скільки часу українським захисникам доведеться залишатися в Туреччині й відповів ухильно – "якийсь проміжок часу".

Фото: Командири "Азов" після звільнення з полону (МВС)

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для DW повідомив, що командирам Азова доведеться залишитись у Туреччині до кінця війни. Крім того, по суті вони будуть перебувати під домашнім арештом.

Це юридична процедура екстракції. Це означає, що вони звільнені, але будуть по суті під домашнім арештом, але з хорошими умовами до кінця війни саме там, де запропонує пан Ердоган. Це умова обміну. Вони можуть спілкуватися тільки з родичами. Вони в статусі. екстрагованих, які будуть без права повернення на поле бою", - пояснив Подоляк.

Для Росії полк "Азов" є частиною страшилок про Україну і для них було важливим, щоб командири не повернулися на поле бою. Саме тому вони наполягли на таких умовах повернення командирів "Азова".