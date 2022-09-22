"Передав, щоб не переживали": мама "азовця" Святослава Паламара розповіла про сина

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" після звільнення з російського полону вже зателефонував дружині. Рідним він сказав, що з ним все добре.

Як розповіла мама військового Лідія Паламар, він в першу чергу подзвонив дружині, щоб почути голос дитини.

"Я так і знала, що він передзвонить в першу чергу до дитини. Але він передав жінці, для нас передав, що живий-здоровий, щоб не переживали, що все буде добре. Це те, що ми чули й те, що ми знаємо", - каже мама військового.

Також жінка додала, що з сином ще не говорила, але дивилася пресконференцію із президентом.

"Знаю те, що бачили його змученим - це факт. Бачу його зовнішній вигляд… Це є полон", - зазначила Лідія.

Востаннє вона говорила з сином 20 травня, коли він виходив із заводу "Азовсталь". Тоді він повідомив їй, що довго з ним не буде зв’язку.

Святослав Паламар повернувся з полону (фото: МВС України)

Додамо, що Святослав Паламар - один із п’яти командирів, які після звільнення з полону знаходитимуться в Анкарі, Туреччина. Разом з ним до кінця війни під протекторатом президента Туреччини Ердогана будуть Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Денис Шлега та Олег Хоменко.

Зазначимо, що Україна з полону Росії визволила 215 військових, з них 108 - бійці "Азову". Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції і Хорватії.

В обмін на українських захисників Україна передала Віктора Медведчука.