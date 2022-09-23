Где и как будут проживать освобожденные из плена командиры "Азова"

Украинские военные командиры, которых освободили из плена, будут проживать в Турции в частном доме. Как сообщил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов на брифинге 22 сентября, им придется остаться в Турции на некоторое время.

Для их освобождения был запущен процесс экстракции - это юридическая процедура, при которой военнослужащих вывозят с территории противника и доставляют в безопасную зону.

Командиры Азова не знали, что едут на обмен. У российских оккупантов их содержали в одиночных камерах и когда их вывели, они думали, что их снова повезли на так называемые "судилища". Буданов также сообщил, что защитники "Азова" подвергались пыткам.

Фото: Командиры "Азова" после освобождения из плена (МВД)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал командирам Азова защиту и безопасность на территории своей страны - он это лично пообещал Владимиру Зеленскому. И там они будут находиться в комфортных условиях, где смогут восстановиться физически и психически.

"Об условиях. Подождите определенный промежуток времени, и впоследствии обязательно они появятся в публичном пространстве и сами смогут все объяснить и показать. Я там был. Это достаточно приличные условия. Это частный дом. Никакая ни тюрьма, ни яма, а достаточно комфортабельное место жительства", - рассказал об условиях содержания Кирилл Буданов.

Однако глава ГУР не сообщил, сколько времени украинским защитникам придется оставаться в Турции и ответил уклончиво - "некоторый промежуток времени".

Фото: Командиры "Азов" после освобождения из плена (МВД)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для DW сообщил, что командирам Азова придется остаться в Турции до конца войны. Кроме того, по сути они будут находиться под домашним арестом.

"Это юридическая процедура экстракции. Это значит, что они освобождены, но будут по существу под домашним арестом, но с хорошими условиями до конца войны именно там, где предложит господин Эрдоган. Это условие обмена. Они могут общаться только с родственниками. Они в статусе экстрагированных, которые будут находиться без права возвращения на поле боя", - пояснил Подоляк.

Для России полк "Азов" является частью страшилок об Украине и для них было принципиальным, чтобы командиры не вернулись на поле боя. Именно потому они настояли на таких условиях возвращения командиров "Азова".