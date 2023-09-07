Де і як посадити озимий часник, щоб отримати щедрий урожай: секрети від професійної городниці

Яка ділянка найкраща для посадки часнику

"Часник - не вибаглива культура, яка може рости на будь-якому ґрунті, але щоб отримати рясний, здоровий урожай рекомендується створити максимально сприятливі умови для посадки", - розповідає городниця.

Часник можна садити на ділянці, де раніше росли:

гарбузи та інші баштанні культури

картопля

капуста

помідори

перець

баклажани

У жодному разі не можна садити часник на ділянку після часнику.

Грядка має бути сонячна, адже без достатньої кількості світла головки добре не розвинуться. Також часник не любить кислих ґрунтів.

Коли найкраще садити озимий часник

"Озимий часник садиться за 30-40 днів до морозів. Це може бути і кінець вересня, і жовтень, залежно від погоди. У народі говорять, що часник треба посадити до Дмитра - до 8 листопада. Якщо посадити часник до морозів, то він встигає розвинути кореневу систему. Якщо посадити його зарано, то він проросте і замерзне", - каже господиня.

Вона радить орієнтуватися по прогнозу погоди. Після посадки варто замульчувати часник соломою - шаром завтовшки 1-2 см. Ця мульча взимку утеплить часник, а навесні затримає вологу.

Яким має бути посадковий матеріал

Господиня радить вибирати найкращі головки із найбільшими зубчиками часнику. Якщо під час поділу облущилось лушпиння, то краще такі зубчики взагалі не садити, бо це буде поганий урожай.

"За день-два до посадки наламайте зубчики часнику, раніше не потрібно, щоб вони не присихали. У день, коли ви їх садитимете, зубчики треба на пів години замочити у рожевій марганцівці. Це захистить часник він хвороб і прискорить проростання", - пояснює городниця.

Перед посадкою просушіть зубчики часнику. Грядки для них мають бути на відстані 20-25 см, глибина посадки - 10-20 см, відстань між зубчиками -12-15 см.

"Якщо ґрунт тяжкий і глинистий, то його варто посипати шаром піску завтовшки 2-3 сантиметри. Це дасть можливість часнику скоріше прорости й укорінитись. Також треба посипати попелом, незалежно від того, який це ґрунт", - каже господиня.

Вона зазначає, якщо до зими часник гарно вкоріниться, грядка буде замульчована, то проблем з урожаєм не буде. Навесні потрібно буде обов'язково зняти мульчу.