Захищає від шкідників і грибків. Як із чорнобривців приготувати добриво для грядок

Чорнобривці є не лише красивими квітами, вони можуть стати й чудовим органічним добривом для грядок. Ця рослина своїм запахом здатна відлякувати деяких шкідників, а настій із неї добре знезаражує ґрунт від спор грибків та бактерій.

Про те, як зробити добриво з чорнобривців, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чим корисні чорнобривці

Чорнобривці є прекрасним добривом завдяки високому вмісту мікроелементів. У рослині є речовина, що перешкоджає розвитку патогенної групи мікроорганізмів і наділяє ґрунт антисептичними властивостями.

Ці квіти служать хорошою приманкою для земляних черв’яків, екскременти яких виконують роль добрив для культурних рослин.

"Садівники вже давно знають про користь, яку здатні надати ці квіти для вирощування врожаю, широко застосовують їх у різних варіантах. Відомо, що навіть просто висаджені поблизу грядок, чорнобривці вже збагачують ґрунт поживними речовинами і захищають рослини від хвороб та шкідників. Цей ефект посилюється багаторазово, якщо приготувати з них добриво", - каже городниця.

Ці квіти вирощують у якості сидератів, щоб покращити структуру ґрунту, використовують як мульчу.

"Коріння рослини виділяє тіофен, який відлякує ґрунтових шкідників, а також пригнічує ріст деяких бур'янів, зокрема пирію та хвощу", - каже городниця.

Запах квітів не любить тля і колорадський жук. Тому посіявши ці квіти по периметру грядок, господарі захищають рослини від шкідників. Їх можна садити біля полуниці, капусти та іншої городини.

Як зробити добриво з чорнобривців

"Навіть зів'ялі чорнобривці можна використати з користю. Усі частини рослини годяться у якості органічного добрива. Їх можна закопати у землю на глибину штика лопати. І це добриво слугуватиме кілька років", - каже городниця.

Також вона радить, якщо ви готуєте грядки до посадки озимої цибулі і часнику, варто зробити зелене добриво. Для цього нарізати стебла та квіти. Засипати їх у 10 л відро, щоб заповнили на половину. А тоді залити теплою водою і залишити на 2-3 доби.

"Потім треба процідити цей настій і 1 л розвести у 10 л води. Тоді полити грядки. Такий настій діє згубно на бактерії, віруси та грибки. Завдяки такого розчину знижується кислотність ґрунту", - говорить господиня.

Чорнобривці також добре підходять для компостування. Якщо є великі стебла, то їх бажано подрібнити, потім додати шар торішнього компосту і все полити водою.

"Чорнобривцями можна і мульчувати плодово-ягідні дерева, чагарники, посадки полуниці та овочів. Вони запобігають росту бур'янів та борються зі шкідниками - капустянкою, дротянкою. Така мульча насичує ґрунт азотом", - каже городниця.

Також вона радить після відцвітання рослини, зрізати наземну частину, а коріння лишати у ґрунті - воно покращуватиме його якість.

"Попри всі корисні властивості, чорнобривці мають і певні обмеження. Їх не можна садити поряд із бобовими - квасолею, горохом, соєю тощо. Квіти виділяють речовини, які перешкоджають нормальному розвитку цих рослин", - застерігає господиня.