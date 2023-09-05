Чим засіяти город після збирання картоплі: це має знати кожен дачник

Після збирання картоплі багато хто залишає площу, відведену під цю культуру як є. Однак, так робити не варто, адже картопля витягує з ґрунту величезну кількість поживних речовин.

Що посадити після збирання картоплі - читайте нижче.

Чим засіяти поле

Люди, які мають досвід в аграрній сфері, знають, що після збирання врожаю картоплі необхідно відновити родючість ґрунту. Це можна зробити без застосування готових хімічних засобів, достатньо посадити рослини-сидерати.

Картопля вимагає великої кількості калію, азоту та фосфору для свого розвитку. Тому саме ці елементи потрібно заповнити. З цим завдання чудово впораються будь-які бобові рослини.

Тому можна посадити горох, люпин або люцерну. Добре ростуть після картоплі редис, хрін і ріпа.

Поповнення калію та фосфору можна здійснити за допомогою жита. Для досягнення кращого результату досвідчені городники іноді змішують посадки бобових та жито. В результаті земля набуває родючості та м’якості.

З хворобами та шкідниками, що накопичуються в землі, боротися набагато складніше. Особливо гостро постає ця проблема, коли картопля кілька років поспіль вирощується на одному місці.

Що не можна садити після картоплі

Не рекомендується вирощувати капусту після картоплі. Грунт для неї буде недостатньо поживним і ви можете втратити урожай.

Також не варто висаджувати після картоплі полуницю, інакше ягоди з'їдять капустянки і дротяники.

Після картоплі на ділянці не можна вирощувати помідори, солодкий і гострий перець та баклажани. Все тому, що овочі будуть часто хворіти.

Посадити картоплю можна там, де минулого року росли огірки, кабачки, зелень, шпинат. Тоді можна отримати великий врожай.