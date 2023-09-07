Где и как посадить озимый чеснок, чтобы получить щедрый урожай: секреты от профессиональной огородницы

Какой участок самый лучший для посадки чеснока

"Чеснок - не прихотливая культура, которая может расти на любой почве, но чтобы получить обильный, здоровый урожай рекомендуется создать максимально благоприятные условия для посадки", - рассказывает огородница.

Чеснок можно сажать на участке, где раньше росли:

тыква и другие бахчевые культуры

картофель

капуста

помидоры

перец

баклажаны

Ни в коем случае нельзя сажать чеснок на участок после чеснока.

Грядка должна быть солнечная, ведь без достаточного количества света головки хорошо не разовьются. Также чеснок не любит кислые почвы.

Когда лучше сажать озимый чеснок

"Озимый чеснок садится за 30-40 дней до морозов. Это может быть и конец сентября, и октябрь, в зависимости от погоды. В народе говорят, что чеснок нужно посадить к Дмитрию - до 8 ноября. Если посадить чеснок к морозам, то он успевает развить корневую систему. Если посадить его очень рано, то он прорастет и замерзнет", - говорит хозяйка.

Она рекомендует ориентироваться по прогнозу погоды. После посадки следует замульчировать чеснок соломой - слоем толщиной 1-2 см. Эта мульча зимой утеплит чеснок, а весной задержит влагу.

Каким должен быть посадочный материал

Хозяйка советует выбирать самые лучшие головки с самыми большими зубчиками чеснока. Если во время деления облупилась шелуха, то лучше такие зубки вообще не сажать, потому что это будет плохой урожай.

"За день-два до посадки наломайте зубки чеснока, раньше не нужно, чтобы они не присыхали. В день, когда вы будете их сажать, зубчики нужно на пол часа замочить в розовой марганцовке. Это защитит чеснок он болезней и ускорит прорастание", - объясняет огородница.

Перед посадкой просушите зубчики чеснока. Грядки для них должны быть на расстоянии 20-25 см, глубина посадки - 10-20 см, расстояние между зубчиками -12-15 см.

"Если грунт тяжелый и глинистый, то его следует посыпать слоем песка толщиной 2-3 сантиметра. Это позволит чесноку скорее прорасти и укорениться. Также нужно посыпать пеплом, независимо от того, какая это почва", - говорит хозяйка.

Она отмечает, что если до зимы чеснок хорошо укоренится, грядка будет замульчирована, то проблем с урожаем не будет. Весной нужно будет обязательно снять мульчу.