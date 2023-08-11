Де і як за кордоном можна обміняти посвідчення водія: інструкція

Як можна обміняти посвідчення водія за кордоном

Дану послугу можна отримати, якщо в особи є національне посвідчення водія, видане в Україні.

У яких випадках можна скористатись послугою:

якщо термін посвідчення закінчився

особа змінила прізвище, ім’я тощо

пластиковий бланк затерся і написи не читаються

Зазначимо, що з початку 2023 року українці обміняли понад 21 тис. посвідчень за кордоном.

Додамо також, що сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка і нема вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн.

Посвідчення водія можна обміняти у центрах ДП "Документ" (фото: Telegram/МВС Україна)

Нагадаємо, що від травня 2023 року в Україні є дві опції:

замовити отримання звичного посвідчення водія - на пластиковому бланку із його відображенням в Дії та Електронному кабінеті водія

замовити електронне посвідчення водія - без використання пластикового бланка, а лише з віртуальним бланком, який відображається в Дії та Електронному кабінеті водія

Як знайти ДП "Документ" за кордоном

Повний перелік адресів центрів ДП "Документ" за кордоном можна перевірити за цим посиланням.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Facebook та Instagram.