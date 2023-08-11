Де і як за кордоном можна обміняти посвідчення водія: інструкція

Українці мають змогу обміняти електронне посвідчення водія, перебуваючи за кордоном. Це можна зробити у центрах ДП "Документ".
Про це повідомляє МВС України у каналі Telegram.
Дану послугу можна отримати, якщо в особи є національне посвідчення водія, видане в Україні.
У яких випадках можна скористатись послугою:
Зазначимо, що з початку 2023 року українці обміняли понад 21 тис. посвідчень за кордоном.
Додамо також, що сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка і нема вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн.
Нагадаємо, що від травня 2023 року в Україні є дві опції:
Повний перелік адресів центрів ДП "Документ" за кордоном можна перевірити за цим посиланням.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Facebook та Instagram.
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