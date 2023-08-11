Где и как за границей можно обменять водительское удостоверение: инструкция

Украинцы имеют возможность обменять электронное водительское удостоверение, находясь за границей. Это можно сделать в центрах ГП "Документ".
Об этом сообщает МВД Украины в канале Telegram.
Данную услугу можно получить, если у человека есть национальное водительское удостоверение, выданное в Украине.
В каких случаях можно воспользоваться услугой:
Отметим, что с начала 2023 года украинцы обменяли уже более 21 тыс. удостоверений за границей.
Добавим также, что современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца и нет никакого требования обменивать его на национальные удостоверения других стран.
Напомним, что с мая 2023 года в Украине есть две опции:
Полный список адресов центров ГП "Документ" за границей можно найти по этой ссылке.
Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.
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