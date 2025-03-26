Де буде видно Сонячне затемнення 29 березня в Україні: перевірте, чи є ваше місто у списку

Що таке часткове затемнення 29 березня 2025 року

Сонячне затемнення - це астрономічне явище, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, частково або повністю закриваючи його диск. У 2025 році відбудеться часткове затемнення, що означає, що Сонце буде затінене лише частково.

Такі затемнення повторюються за певним циклом - вони входять до серії Сарос, яка триває близько 18 років. Часткові затемнення менш видовищні, ніж повні, але все ж викликають великий інтерес у спостерігачів. Це явище добре видно без спеціального обладнання, але варто використовувати захисні фільтри для очей.

Затемнення 2025 року буде повторенням аналогічного явища, яке спостерігалося у 2007 році. Крім астрономічного значення, такі явища часто стають предметом наукових досліджень про вплив затемнень на атмосферу Землі.

Де буде видно сонячне затемнення 29 березня у світі?

Це затемнення можна буде спостерігати у різних регіонах Північної півкулі. Найкращі умови для спостереження складуться в Північній Європі, частині Східної Європи, а також у північній частині Атлантичного океану.

Крім того, затемнення буде видно в деяких регіонах Північної Америки, зокрема на північному сході Канади. Частина Африки, зокрема північний захід континенту, також зможе побачити це явище.

Найглибша фаза затемнення - 93,8 % - очікується в Канаді, поблизу півострова Унгава. У цих місцях Місяць закриє найбільшу частину сонячного диска, створюючи ефект напівтемряви. У деяких районах затемнення може вплинути на температуру повітря, спричиняючи короткочасне похолодання.

29 березня 2025 року можна буде побачити рідкісне сонячне затемнення (фото: Freepik.com)

Де в Україні можна побачити затемнення 29 березня?

В Україні часткове сонячне затемнення буде спостерігатися переважно у північних і західних регіонах.

Найкращі умови будуть у Волинській області, де Сонце буде закрите на 11 %. У Львівській області фаза затемнення становитиме 6,7 %, у Закарпатті - 6,2 %, у Тернопільській області - 4 %.

У центральних регіонах затемнення буде менш помітним: у Києві максимальна фаза досягне лише 0,6 %.

Найкращий час для спостереження – між 13:00 та 14:00 за київським часом.

Міста, де можна побачити затемнення:

Львів - 6,7 %

- 6,7 % Ужгород - 6,2 %

- 6,2 % Тернопіль - 4 %

- 4 % Луцьк - 11 % (найкращі умови)

- 11 % (найкращі умови) Київ - 0,6 % (північний захід міста)

- 0,6 % (північний захід міста) Чернігів - 2 %

- 2 % Житомир - 2 %

Щоб побачити затемнення, важливо вибрати відкриту місцевість без високих будівель та дерев. Використовуйте сонцезахисні окуляри або спеціальні фільтри, щоб не пошкодити очі. Оскільки явище короткочасне, варто заздалегідь підготуватися до його спостереження та перевірити прогноз погоди.

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