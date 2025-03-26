Где будет видно Солнечное затмение 29 марта в Украине: проверьте, есть ли ваш город в списке

Что такое частичное затмение 29 марта 2025 года

Солнечное затмение - это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая его диск. В 2025 году произойдет частичное затмение, что означает, что Солнце будет затенено лишь частично.

Такие затмения повторяются по определенному циклу - они входят в серию Сарос, которая длится около 18 лет. Частичные затмения менее зрелищны, чем полные, но все же вызывают большой интерес у наблюдателей. Это явление хорошо видно без специального оборудования, но стоит использовать защитные фильтры для глаз.

Затмение 2025 года будет повторением аналогичного явления, которое наблюдалось в 2007 году. Кроме астрономического значения, такие явления часто становятся предметом научных исследований о влиянии затмений на атмосферу Земли.

Где будет видно солнечное затмение 29 марта в мире?

Это затмение можно будет наблюдать в разных регионах Северного полушария. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Северной Европе, части Восточной Европы, а также в северной части Атлантического океана.

Кроме того, затмение будет видно в некоторых регионах Северной Америки, в частности на северо-востоке Канады. Часть Африки, в частности северо-запад континента, также сможет увидеть это явление.

Самая глубокая фаза затмения - 93,8 % - ожидается в Канаде, вблизи полуострова Унгава. В этих местах Луна закроет большую часть солнечного диска, создавая эффект полумрака. В некоторых районах затмение может повлиять на температуру воздуха, вызывая кратковременное похолодание.

29 марта 2025 года можно будет увидеть редкое солнечное затмение (фото: Freepik.com)

Где в Украине можно увидеть затмение 29 марта?

В Украине частичное солнечное затмение будет наблюдаться преимущественно в северных и западных регионах.

Наилучшие условия будут в Волынской области, где Солнце будет закрыто на 11%. Во Львовской области фаза затмения составит 6,7 %, в Закарпатье - 6,2 %, в Тернопольской области - 4 %.

В центральных регионах затмение будет менее заметным: в Киеве максимальная фаза достигнет лишь 0,6 %.

Лучшее время для наблюдения - между 13:00 и 14:00 по киевскому времени.

Города, где можно увидеть затмение:

Львов - 6,7%

- 6,7% Ужгород - 6,2 %

- 6,2 % Тернополь - 4 %

- 4 % Луцк - 11 % (лучшие условия)

- 11 % (лучшие условия) Киев - 0,6 % (северо-запад города)

- 0,6 % (северо-запад города) Чернигов - 2 %

- 2 % Житомир - 2 %

Чтобы увидеть затмение, важно выбрать открытую местность без высоких зданий и деревьев. Используйте солнцезащитные очки или специальные фильтры, чтобы не повредить глаза. Поскольку явление кратковременное, стоит заранее подготовиться к его наблюдению и проверить прогноз погоды.

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