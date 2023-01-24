Дайте спокій вашому ноутбуку! Цьому міфу про зарядку акумулятора вірити не варто

Власники ноутбуків вірять, що акумулятор буде працювати довше, якщо пристрій відключати від мережі після повної зарядки. Насправді особливого значення це не має, і ви можете тримати свій ноут в розетці постійно.

Чому не варто вірити головному міфу про зарядку для ноутбука - читайте у матеріалі Styler.

Чи шкодить ноутбуку постійна зарядка?

Використання штатної зарядки не пошкодить ваш пристрій. Сучасні ноутбуки оснащені контролерами, які стежать за процесом заряджання. Як тільки акумулятор виявляється зарядженим на 100%, подача струму припиняється.

Відновлюється подача електроенергії лише тоді, коли частину заряду буде використано. У кожної моделі ноута цей параметр індивідуальний, але це зазвичай 5-7%.

Заряджання відбувається малими струмами, які не впливають на ресурс батареї. Тобто: якщо ви постійно тримаєте ноутбук включеним у мережу, то нічого погано з ним не станеться.

Більш того, постійні відключення від електроенергії не дозволять вам суттєво продовжити термін служби батареї. Вона буде зношуватися майже так само, як і при постійному підключенні до мережі, наголошують експерти.

А що буде із циклами зарядки?

Цикли зарядки акумулятора наведені для повної зарядки, тобто - від нуля до 100%. Якщо підключати адаптер щоразу, як тільки батарея розрядиться на 50%, то ресурс у циклах виявиться втричі більшим.

Якщо не давати ноутбуку розряджатися більше ніж до 10-15%, то акумулятор витримає набагато більше циклів.

Чи можна витягувати батарею та працювати від мережі?

Технічно - можна, якщо у вашому ноутбуці акумулятор легко знімається. Багато сучасних ноутбуків такої можливості немає. І є два важливі нюанси.

По-перше, якщо ви працюєте без батареї й відключиться електроенергія, ви ризикуєте втратити всі незбережені дані.

По-друге, якщо батарея просто лежатиме на полиці - вона теж буде розряджатися поступово. За день або навіть за тиждень з нею нічого не станеться, а от при постійному такому зберіганні вона вийде з ладу в рази швидше. Тому варто тримати її безпосередньо у гаджеті.