Оставьте в покое ваш ноутбук! Этому мифу о зарядке аккумулятора верить не стоит
Владельцы ноутбуков верят, что аккумулятор будет служить дольше, если устройство отключать от сети после полной зарядки. На самом деле, особого значения это не имеет, и вы можете держать свой ноут в розетке постоянно.
Почему не стоит верить главному мифу о зарядке для ноутбука - читайте в материале Styler.
Вредит ли ноутбуку постоянная зарядка?
Использование штатной зарядки не повредит вашему устройству. Современные ноутбуки оснащены контроллерами, которые следят за процессом зарядки. Как только аккумулятор оказывается заряжен на 100%, подача тока прекращается.
Возобновляется подача электроэнергии только тогда, когда часть заряда будет использована. У каждой модели ноута этот параметр индивидуальный, но обычно это 5-7%.
Зарядка происходит малыми токами, которые не влияют на ресурс батареи. То есть: если вы все время держите ноутбук включенным в сеть, то ничего плохо с ним не случится.
Более того, постоянные отключения от электроэнергии не позволят вам продлить срок службы батареи существенно. Она будет изнашиваться почти точно также, как и при постоянном подключении к сети, уверяют эксперты.
А что будет с циклами зарядки?
Циклы зарядки аккумулятора приведены в расчете на полную зарядку, то есть - от нуля до 100%. Если подключать адаптер каждый раз, как только батарея разрядится на 50%, то ресурс в циклах окажется в три раза больше.
Если не давать ноутбуку разряжаться больше, чем до 10-15%, то аккумулятор выдержит намного больше циклов.
Можно ли вытаскивать батарею и работать от сети?
Технически - можно, если в вашем ноутбуке аккумулятор легко снимается. У многих современных ноутбуков такой возможности нет. И есть два важных нюанса.
Во-первых, если вы работаете без батареи и отключится электроэнергия, то вы рискуете потерять все несохраненные данные.
Во-вторых, если батарея будет просто лежать на полке - она тоже будет разряжаться постепенно. За день или даже за неделю с ней ничего не случится, а вот при постоянном таком хранении она выйдет из строя в разы быстрее. Поэтому стоит держать ее непосредственно в гаджете.
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