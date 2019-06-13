Давно завидует Маркл: Миддлтон заподозрили в лицемерии

Меган Маркл весьма уверенно держится на публике, поскольку ранее она была актрисой. А вот Кейт Миддлтон порой чувствует себя довольно сжато, что и является причиной зависти. Об этом сообщает издание US Magazine.

Со стороны выглядит так, будто Миддлтон вполне свободно чувствует себя в качестве члена королевской семьи. Однако, как оказалось, это лишь игра на публику, ведь на самом деле это дается ей не так уж и просто.

"Кейт все еще находит эти грандиозные публичные события подавляющими. Она всегда была застенчива по своей природе. По правде говоря, она завидует той легкости, с которой ее невестка Меган держится перед толпой", - отмечает источник.

Герцогиня Сассекская давно привыкла к вниманию, еще со времен съемок в телесериале "Форс-мажоры". Выходит, Меган сознательно избрала себе карьеру публичной персоны. В то время, как Кейт стала публичной лишь благодаря ее знакомству с принцем.

Фото: коллаж РБК-Украина

Однако, несмотря на трудности, герцогиня Кембриджская знает, что на ней лежит ответственность, а потому ей приходится перебарывать свои страхи. К тому же, эксперты по языку жестов отмечают, что за последние несколько лет Кейт стала вести себя гораздо свободнее и увереннее.

Напомним, что Меган Маркл по определенным причинам недовольна королевской жизнью.

Ранее Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

Мы сообщали, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.