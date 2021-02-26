За давньою українською традицією: в Херсоні "стратили" опудало Путіна (фото)

У центрі Херсона активісти провели акцію і повісили, а потім спалили опудало президента Росії Володимира Путіна. "Страта" відбулася на площі Свободи сьогодні, 26 лютого, під час мітингу до Дня кримського опору російської окупації українського півострова.

Про це передає місцеве видання " Перший регіональний ".

Крім того, активісти спалили символічну матрьошку, яку пофарбували в кольори прапора РФ.

У мережі з'явилися фотографії такої публічної екзекуції. Як видно на кадрах, шибеницю для опудала встановили біля пам'ятного монумента на честь загиблих героїв з Херсонської області, які віддали життя, захищаючи Україну від окупантів. На ляльку в білій сорочці, піджаку і брюках, наділи маску з фото Путіна, і сунули в петлю.

У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

Також люди розгорнули великі плакати з написами "Путін - х*йло", і "Крим буде наш".

Не обійшлося і без традиційних фаєрів.

Акція в Херсоні до Дня кримського опору російської окупації (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

До акції, ініціаторами якої виступили представники Херсонського обласного відділення Національного корпусу та Херсонській народної Самооборони", долучилися десятки городян.

"Ми вирішили нагадати, що Крим - це Україна. Наша країна є цілісною і соборною. А Путіну нагадали, де його місце в нашій країні. І, якщо раптом він вирішить прийти до нас в Херсон, то його чекає тільки така доля", - розповів представник облорганізації Нацкорпусу Микита Тютюнник.

"Це опудало символізує режим Путіна. Всередині - пропаганда проросійська шаріївська... За давньою традицією, на Київській Русі завжди в кінці зими спалювали опудало у сподіванні, що все погане буде спалене разом з ним... Ми віримо, що окупанти підуть з Криму, з усіх тимчасово окупованих територій", - прокоментувала агентству "Укрінформ" ці інсталяції представник херсонської Самооборони Інна Усачова.

Вона додала, що газети, якими наповнили опудало, знайшли в місці, куди прихильники Шарія здавали не роздану ними агітацію.

Зауважимо, що напередодні активісти встановили в Херсоні та інших містах близько з адміністративним кордоном з окупованим Кримом білборди із загрозливим посланням Путіну у формі чотиривірша.

В містах біля адмінкордону з Кримом встановили такі білборди із "посланням" Путіна (фото: t.me/perepichka_news)