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Давка в метро Киева попала на фото

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 7 июля, в киевском метро образовалась очередная давка. На этот раз толпы стояли возле входа на станции "Контрактовая площадь" и в самом вестибюле.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)

Изначально на вход на станцию было открыто две двери, но потом одну закрыли. Одна дверь осталась на вход в вестибюль.

Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)

В этой толпе многие люди находятся без защитных масок. Каждую секунду работница метрополитена обращается к пассажирам, чтобы соблюдались карантинные нормы.

Напомним, что в киевском метрополитене жителей столицы предупреждали, что с 6 по 10 июля будет закрыт южный вестибюль из-за установки новых турникетов.

"На это время вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров. Просим учесть эти изменения при планировании маршрутов", - говорится в сообщении метрополитена.

Новые турникеты установлены уже на многих станциях. Они принимают все электронные способы оплаты проезда, включая qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту.

Напомним, в метро Киева была давка на трех станциях "Золотые ворота", "Васильковская" и "Выставочный центр". При этом толпы на двух последних станциях связаны с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ и продлится до 11 июля.

Мы также писали о том, что из-за установки новых турникетов давка была на станции метро "Позняки".

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