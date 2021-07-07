Давка в метро Киева попала на фото

Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)

Изначально на вход на станцию было открыто две двери, но потом одну закрыли. Одна дверь осталась на вход в вестибюль.

Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)

В этой толпе многие люди находятся без защитных масок. Каждую секунду работница метрополитена обращается к пассажирам, чтобы соблюдались карантинные нормы.

Напомним, что в киевском метрополитене жителей столицы предупреждали, что с 6 по 10 июля будет закрыт южный вестибюль из-за установки новых турникетов.

"На это время вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров. Просим учесть эти изменения при планировании маршрутов", - говорится в сообщении метрополитена.

Новые турникеты установлены уже на многих станциях. Они принимают все электронные способы оплаты проезда, включая qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту.