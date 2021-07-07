Давка в метро Киева попала на фото

Сегодня, 7 июля, в киевском метро образовалась очередная давка. На этот раз толпы стояли возле входа на станции "Контрактовая площадь" и в самом вестибюле.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)
Изначально на вход на станцию было открыто две двери, но потом одну закрыли. Одна дверь осталась на вход в вестибюль.
Давка в метро Киева на "Контрактовой площади" (фото: РБК-Украина)
В этой толпе многие люди находятся без защитных масок. Каждую секунду работница метрополитена обращается к пассажирам, чтобы соблюдались карантинные нормы.
Напомним, что в киевском метрополитене жителей столицы предупреждали, что с 6 по 10 июля будет закрыт южный вестибюль из-за установки новых турникетов.
"На это время вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров. Просим учесть эти изменения при планировании маршрутов", - говорится в сообщении метрополитена.
Новые турникеты установлены уже на многих станциях. Они принимают все электронные способы оплаты проезда, включая qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту.
Напомним, в метро Киева была давка на трех станциях "Золотые ворота", "Васильковская" и "Выставочный центр". При этом толпы на двух последних станциях связаны с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ и продлится до 11 июля.
Мы также писали о том, что из-за установки новых турникетов давка была на станции метро "Позняки".