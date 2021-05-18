В метро Киева полный "армагеддон": о карантине все забыли (фото)

Метро Киева попало в очередной скандал. Так, 18 мая на станции метро "Позняки" образовалась огромная очередь при входе в метрополитен и в результате давка.

Как оказалось, толкучка образовалась из-за того, что на вход была открыта только одна дверь. О социальной дистанции все забыли, так как спешили войти в метро.

"Утро в Киеве. О карантине все забыли. Дикая толкучка на входе в метро "Позняки". Образовалась из-за того, что закрыли все двери кроме одной на входе в метро. В итоге - огромная толпа и никакой социальной дистанции.

В метро Киева образовалась давка (фото: strana.ua)

Напомним, что метро Киева сообщило, что закроет с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.

В КГГА напомнили, что новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Оболонь", "Выдубичи".