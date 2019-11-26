Не давайте спать днем: Комаровский обескуражил советом

Евгений Комаровский рассказал, чем успокоить детей перед сном (Фото: РБК-Украина)

Комаровский резко высказался об успокоительных средствах для малышей

Евгений Комаровский дал советы родителям, как успокоить слишком эмоционального ребенка, чтобы он мог спокойно уснуть. Известный педиатр обратил внимание, что ни в коем случае нельзя давать какое-нибуть снотворное или капли малышам в возрасте около годика.

Доктор Комаровский рассказал, что для успокаивания детей отлично подойдет коррекция образа жизни. В частности, рекомендуютя такие "приемы", как увеличение физических нагрузок, уменьшение эмоциональных раздражителей, изменение графика приема пищи, сна и прогулок.

К доктору высшей категории обратилась женщина, чей сын - чуть старше годика - очень активный, бегает, скачет, кричит, дурачится - но при этом ребенку достаточно тяжело уснуть.

Ребенок не может уснуть ночью - доктор Евгений Комаровский дал советы (Иллюстративное фото: unsplash.com)

"Иногда сын засыпает сам, но в связи с избытком эмоций в большинстве случаев уснуть ему тяжело - он вертится в кровати, сам с собою разговаривает, поет песни, хотя видно, что хочет очень спать, просто не может", - рассказала она и добавила, что сейчас беременная и сама нервничает.

Комаровский успокоил молодую маму и заверил, что поводов для беспокойства нет и с ребенком все совершенно нормально.

"Просто дети, как правило, в таком возрасте не сходят с ума и не прыгают самостоятельно - они это делают вместе с кем-то. Значит, в вечернее время не надо поощрять активные игры - выберите что-то менее эмоциональное, например долгую прогулку", - сказал доктор.

Также Комаровский подчеркнул, что нет никаких "волшебных таблеток", снотворного или капелек ни для беременных, ни для детей в таком возрасте - медицина это строго запрещает.

Доктор посоветовал также не давать ребенку спасть днем, чтобы он хорошо спал ночью.