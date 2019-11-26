Не давайте спати вдень: Комаровський збентежив порадою

Євген Комаровський розповів, чим заспокоїти дітей перед сном (Фото: РБК-Україна)

Комаровський різко висловився про заспокійливі засоби для малюків

Євген Комаровський дав поради батькам, як заспокоїти надто емоційну дитину, щоб вона змогла спокійно заснути. Відомий педіатр звернув увагу, що в жодному разі не можна давати будь-яке снодійне або краплі малюкам у віці близько одного року.

Доктор Комаровський розповів, що для заспокоєння дітей відмінно підійде корекція способу життя. Зокрема, рекомендуютя такі "прийоми", як збільшення фізичних навантажень, зменшення емоційних подразників, зміна графіка прийому їжі, сну та прогулянок.

До лікаря вищої категорії звернулася жінка, чий син - трохи старше року - дуже активний, бігає, стрибає, кричить, балується - але при цьому дитині досить важко заснути.

Дитина не може заснути вночі - доктор Євген Комаровський дав поради (Ілюстративне фото: unsplash.com)

"Іноді син засинає сам, але у зв'язку з надлишком емоцій у більшості випадків заснути йому важко - він крутиться в ліжку, сам з собою розмовляє, співає пісень, хоча видно, що дуже хоче спати, просто не може", - розповіла вона та додала, що зараз вагітна і сама нервує.

Комаровський заспокоїв молоду маму і запевнив, що приводів для занепокоєння немає і з дитиною все абсолютно нормально.

"Просто діти, як правило, в такому віці не сходять з розуму і не стрибають самостійно - вони це роблять разом з кимось. Значить, у вечірній час не треба заохочувати активні ігри - виберіть щось менш емоційне, наприклад довгу прогулянку", - сказав доктор.

Також Комаровський наголосив, що немає ніяких "чарівних таблеток", снодійного або крапельок ані для вагітних, ані для дітей у такому віці - медицина це суворо забороняє.

Доктор порадив також не давати дитині спати вдень, щоб вона добре спала вночі.