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Все намного сложнее: Комаровский сделал значимое заявление о жаропонижающих средствах

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 20:53
Все намного сложнее: Комаровский сделал значимое заявление о жаропонижающих средствах
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Эксперт поделился важными моментами

Врач Евгений Комаровский рассказал в каких случаях стоит употреблять жаропонижающие средства и поделился важными рекомендациями с родителями. Соответствующую публикацию эксперт разместил в социальной сети Instagram.

"Если у ребенка 39 °С, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 °С, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно, поскольку в описанных условиях повышенная температура очень опасна", - пишет врач.

Все намного сложнее: Комаровский сделал значимое заявление о жаропонижающих средствах

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Приведенные рассуждения позволяют нам сформулировать конкретные советы и перечислить показания к применению жаропонижающих средств:

  • Плохая переносимость температуры;
  • Связанное с повышением температуры тела неадекватное поведение ребенка или его родственников;
  • Признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);
  • Наличие патологических потерь жидкости - рвота, понос, сухой и теплый воздух;
  • Невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);
  • Наличие сопутствующих болезней нервной системы;
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