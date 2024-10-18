Даша Трегубова зізналася, чи погодилася б стати героїнею "Холостячки"

Відома українська акторка Даша Трегубова, яка раніше розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни , відверто розказала про особисте життя і висловила свою думку про такі проекти, як, наприклад, реаліті-шоу про кохання "Холостяк" та "Холостячка".

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

На запитання журналістки, чи можна на такому проекті справді знайти своє кохання Трегубова відповіла, що навряд чи з цього щось вийде.

"Мені здається, такі проекти - як дослідження людської природи, допомагають підсвітити різні соціальні питання, дізнатися про думки інших людей. Я не дуже вірю у відносини напоказ - коли за парою спостерігає вся країна", - зазначила артистка.

У той же час вона знає людей, які беруть участь у таких шоу заради популярності або щоб дізнатися, як все влаштовано на телебаченні.

"Це дуже круті шоу, але вони не про те, як знайти пару, а про сучасну аудиторію - яка вона, про що мріє, чим дихає", - зазначила телеведуча.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Хто ж стосується участі Трегубової у подібному шоу, вона навідріз відмовляється від такого досвіду, щоб люди не обговорювали її особисте життя: "Мені пропонували участь у відомих шоу, але не хочу давати привід обговорювати себе якраз в особистому плані".

Однак Даша була б не проти взяти участь у такому шоу, як "Останній герой", яке виходило на телеекранах на початку 2000-х. Його суть - виживання в екстремальних умовах на безлюдному острові.

"А ось у таке шоу, як "Останній герой", я поїхала б - мені цікаво. Знаєте, колись у шоу "Маска" про мене сказали так: ця акторка і телеведуча категорично не любить скандали, вона їх не провокує і гасить на початку", - зазначила Трегубова.

Щодо особистого життя, актриса прямо не відповіла, але дала зрозуміти, що щаслива у стосунках.

"Хочу зізнатися по секрету: майже ніколи я не була самотньою, у мене були стосунки, але про особисте життя просто не люблю розповідати", - наголосила Трегубова.

Поки що вона не збирається відкрито говорити про свого обранця.

"Мені смішно, тому що зараз усі кажуть: ну ось, Даша, ви, нарешті, не самотні. Не була я самотня, і зараз почуваюся добре. Не знаю, що ще додати: поки заміж не йду, як тільки зберуся - розповім про це", - зазначила вона.

Акторка (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Хто така Даша Трегубова

Даша Трегубова- українська телеведуча, актриса, сценарист, продюсер та режисер.

Народилася та виросла у Києві, отримала диплом режисера в Інституті кіно та телебачення.

З 18 років працює на телебаченні: автором, ведучою, сценаристом, режисером, головним редактором каналу.

У фільмографії актриси понад 40 робіт у різних фільмах та серіалах.

Також Трегубова розвиває свій проект "Даша читає". У ньому вона декламує сучасну українську поезію, а записами ділиться у своєму Instagram.

Виховує доньку Поліну.

Трегубова з донькою (фото: instagram.com/dasha.tregubova)