Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни

Українська акторка та телеведуча Даша Трегубова, яка раніше зізнавалася, що змінила професію через низький рівень зарплати , розсекретила, чи змінилися гонорари артистів останнім часом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Зазначимо, що в липні цього року знаменитість зазначила, що зарплати у сфері кінематографу змінилися не на краще. На запитання журналістки, чи змінилася ситуація останнім часом, Трегубова відповіла.

"Не сильно вирівнялась, але я розумію, що це загальноекономічний стан у нашій країні. Зараз так в усіх, а у декого навіть гірше, так що нема чого жалітися", - зазначила артистка.

Проте Даша Трегубова продовжує активно зніматися в кіно - у жовтні відбудуться одразу три прем'єри на телебаченні з акторкою: "Коп з минулого 3", "Містер і місіс Малишки", "Реванш".

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Хто така Даша Трегубова

Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценарист, продюсер та режисер.

Народилася та виросла у Києві, отримала диплом режисера в Інституті кіно та телебачення.

З 18 років працює на телебаченні: автором, ведучою, сценаристом, режисером, головним редактором каналу.

У фільмографії актриси понад 40 робіт у різних фільмах та серіалах.

Також Трегубова розвиває свій проект "Даша читає". У ньому вона декламує сучасну українську поезію, а записами ділиться у своєму Instagram.

Виховує доньку Поліну.

Даша з донькою (фото: instagram.com/dasha.tregubova)