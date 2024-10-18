Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни
Українська акторка та телеведуча Даша Трегубова, яка раніше зізнавалася, що змінила професію через низький рівень зарплати, розсекретила, чи змінилися гонорари артистів останнім часом.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Зазначимо, що в липні цього року знаменитість зазначила, що зарплати у сфері кінематографу змінилися не на краще. На запитання журналістки, чи змінилася ситуація останнім часом, Трегубова відповіла.
"Не сильно вирівнялась, але я розумію, що це загальноекономічний стан у нашій країні. Зараз так в усіх, а у декого навіть гірше, так що нема чого жалітися", - зазначила артистка.
Проте Даша Трегубова продовжує активно зніматися в кіно - у жовтні відбудуться одразу три прем'єри на телебаченні з акторкою: "Коп з минулого 3", "Містер і місіс Малишки", "Реванш".
Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Хто така Даша Трегубова
Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценарист, продюсер та режисер.
Народилася та виросла у Києві, отримала диплом режисера в Інституті кіно та телебачення.
З 18 років працює на телебаченні: автором, ведучою, сценаристом, режисером, головним редактором каналу.
У фільмографії актриси понад 40 робіт у різних фільмах та серіалах.
Також Трегубова розвиває свій проект "Даша читає". У ньому вона декламує сучасну українську поезію, а записами ділиться у своєму Instagram.
Виховує доньку Поліну.
Даша з донькою (фото: instagram.com/dasha.tregubova)