ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни

П'ятниця 18 жовтня 2024 10:25
UA EN RU
Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка та телеведуча Даша Трегубова, яка раніше зізнавалася, що змінила професію через низький рівень зарплати, розсекретила, чи змінилися гонорари артистів останнім часом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, що в липні цього року знаменитість зазначила, що зарплати у сфері кінематографу змінилися не на краще. На запитання журналістки, чи змінилася ситуація останнім часом, Трегубова відповіла.

"Не сильно вирівнялась, але я розумію, що це загальноекономічний стан у нашій країні. Зараз так в усіх, а у декого навіть гірше, так що нема чого жалітися", - зазначила артистка.

Проте Даша Трегубова продовжує активно зніматися в кіно - у жовтні відбудуться одразу три прем'єри на телебаченні з акторкою: "Коп з минулого 3", "Містер і місіс Малишки", "Реванш".

Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Хто така Даша Трегубова

Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценарист, продюсер та режисер.

Народилася та виросла у Києві, отримала диплом режисера в Інституті кіно та телебачення.

З 18 років працює на телебаченні: автором, ведучою, сценаристом, режисером, головним редактором каналу.

У фільмографії актриси понад 40 робіт у різних фільмах та серіалах.

Також Трегубова розвиває свій проект "Даша читає". У ньому вона декламує сучасну українську поезію, а записами ділиться у своєму Instagram.

Виховує доньку Поліну.

Відома акторка розповіла, як змінилися гонорари артистів під час війни

Даша з донькою (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Раніше співачка Катерина Бужинська зізналася, скільки заробляє під час війни та на чому економить.

Також Аль Пачіно розсекретив суму, яку отримав за зйомки у фільмі "Хрещений батько".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО