Даша Трегубова призналась, согласилась ли стать героиней "Холостячки"

Известная украинская актриса Даша Трегубова, которая ранее рассказала, как изменились гонорары артистов во время войны , разоткровенничалась о личной жизни и выразила свое мнение о таких проектах, как, например, реалити-шоу о любви "Холостяк" и "Холостячка".

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

На вопрос журналиста, можно ли на таком проекте действительно найти свою любовь Трегубова ответила, что вряд ли из этого что-то получится.

"Мне кажется, такие проекты - как исследование человеческой природы, помогают подсветить разные социальные вопросы, узнать мнения других людей. Я не очень верю в отношения напоказ - когда за парой наблюдает вся страна", - отметила артистка.

В то же время она знает людей, которые принимают участие в таких шоу ради популярности или же чтобы узнать, как все устроено на телевидении.

"Это очень крутые шоу, но они не о том, как найти пару, а о современной аудитории - какая она, о чем мечтает, чем дышит", - подчеркнула телеведущая.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Кто же касается участия Трегубовой в подобном шоу, то она наотрез отказывается от такого опыта, чтобы люди не обсуждали ее личную жизнь: "Мне предлагали участие в известных шоу, но не хочу давать повод обсуждать себя как раз в личном плане".

Однако Даша была бы не против принять участие в таком шоу как "Последний герой", которое выходило на телеэкранах в начале 2000-х. Его суть - выживание в экстремальных условиях на необитаемом острове.

"А вот в такое шоу, как "Последний герой", я бы поехала - мне интересно. Знаете, когда-то в шоу "Маска" обо мне сказали так: эта актриса и телеведущая категорически не любит скандалы, она их не провоцирует и гасит в начале", - подчеркнула Трегубова.

Что касается личной жизни, актриса прямо не ответила, но дала понять, что счастлива в отношениях.

"Хочу признаться по секрету: почти никогда я не была одинокой, у меня были отношения, но о личной жизни просто не люблю рассказывать", - подчеркнула Трегубова.

Пока что она не собирается открыто говорить о своем избраннике.

"Мне смешно, потому что сейчас все говорят: ну вот, Даша, вы, наконец, не одиноки. Не была я одинока, и сейчас чувствую себя хорошо. Не знаю, что еще добавить: пока замуж не иду, как только соберусь - расскажу об этом", - подчеркнула она.

Актриса (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Кто такая Даша Трегубова

Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер.

Родилась и выросла в Киеве, получила диплом режиссера в Институте кино и телевидения.

С 18 лет работает на телевидении: автором, ведущей, сценаристом, режиссером, главным редактором канала.

В фильмографии актрисы более 40 работ в различных фильмах и сериалах.

Также Трегубова развивает собственный проект "Даша читает". В нем она декламирует современную украинскую поэзию, а записями делится в своем Instagram.

Воспитывает дочь Полину.

Трегубова с дочерью (фото: instagram.com/dasha.tregubova)