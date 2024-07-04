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Даша Трегубова змінила професію через низький рівень зарплати: ким працює акторка

Даша Трегубова (фото:instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Катерина Зелінська

Відома українська акторка Дар'я Трегубова поділилася, що зараз в акторській сфері доволі сильно змінився рівень зарплатні. Тож артистка поки що повернулася до своєї освітньої спеціальності - режисер.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на випуск "Тур зірками".

У відео, Даша розповіла, що зараз їй "в притик" вистачає коштів. Акторка зазначає, що серіальні та кіношні гонорари суттєво змінилися. Вона додає, що це пов'язано не тільки з війною, а й через існування телемарафону та зменшення кількості рекламодавців.

Попри це, Даша каже, що вона ніколи не мала "великих сподівань" щодо акторської професії. Вона додає, що в її випадку, майстерність була лише хобі, яке переросло в основний вид діяльності.

Артистка поділилась, що за освітою є режисеркою, а також має багаж досвіду у роботі в медіа та телеканалах.

Даша Трегубова (фото:instagram.com/dasha.tregubova)

Трегубова зізналась, що зараз вона працює за спеціальністю у двох проєктах, один з яких - її дебют. Щодо другого, зірка сказала, що це буде повнометражний фільм, на який до повномасштабного вторгнення її команда виграла кошти у Держкіно. 

"Я сподіваюсь, що все буде добре і нам вдасться його зняти. Ми досить довго переробляли сценарій для того, щоб він був актуальним, бо ті, "двіжки" які ми заклали у попередньому сценарії - не всі з них працювали. І звісно зараз, з огляду на те, що частина нашої групи пішла воювати, нам треба буде вирішувати це питання і шукати або нових спеціалістів, або чекати наших" - розповіла подробиці Даша. 

Даша Трегубова (фото:instagram.com/dasha.tregubova)

Відповідаючи на питання про сюжет картини, жінка натякнула на свій улюблений жанр - камерний трилер.  

"Я страшенний фанат не тільки кіно, як такого в глобальному сенсі. Я дуже люблю камерні трилери - це мій улюблений жанр. Коли кілька людей збираються в якійсь незрозумілій місцині й з ними починає відбуватися щось дуже дивне", - розповіла режисерка.

 

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