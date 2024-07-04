Даша Трегубова сменила профессию из-за низкого уровня зарплаты: кем работает актриса

В видео Даша рассказала, что сейчас ей "в притык" хватает средств. Актриса отмечает, что сериальные и киношные гонорары существенно изменились. Она добавляет, что это связано не только с войной, но из-за существования телемарафона и уменьшения количества рекламодателей.

Несмотря на это, Даша говорит, что она никогда не имела "больших надежд" на актерскую профессию. Она добавляет, что в ее случае, мастерство было только хобби, которое переросло в основной вид деятельности.

Артистка поделилась, что по образованию - режиссер, а также имеет багаж опыта в работе в медиа и телеканалах.

Даша Трегубова (фото:instagram.com/dasha.tregubova)

Трегубова призналась, что сейчас она работает по специальности в двух проектах, один из которых - ее дебют. Относительно второго звезда сказала, что это будет полнометражный фильм, на который до полномасштабного вторжения ее команда выиграла средства в Держкіно.

"Я надеюсь, что все будет хорошо и нам удастся его снять. Мы достаточно долго переделывали сценарий для того, чтобы он был актуален, потому что те, "движки", которые мы заложили в предыдущем сценарии - не все из них работали. И конечно сейчас, учитывая, что часть нашей группы пошла воевать, нам предстоит решать этот вопрос и искать либо новых специалистов, либо ждать наших" - рассказала подробности Даша.

Даша Трегубова (фото:instagram.com/dasha.tregubova)

Отвечая на вопрос о сюжете картины, женщина намекнула на свой любимый жанр - камерный триллер.

"Я ужасный фанат не только кино, как такового в глобальном смысле. Я очень люблю камерные триллеры - это мой любимый жанр. Когда несколько человек собираются в каком-то непонятном месте и с ними начинает происходить что-то очень странное", - рассказала режиссер.