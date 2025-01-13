Даша Квіткова отримала травму під час шикарного відпочинку на яхті в Домінікані: фото наслідків

Популярна українська блогерка та бізнесвумен Даша Квіткова вирушила на відпочинок у теплі краї зі своїм 3-річним сином Левом. Однак там не обійшлося без пригод - дівчина серйозно травмувалася.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

Що сталося з Дашею Квітковою на відпочинку

Так, інфлюенсерка довгий час не показувалася у своєму блозі. Природно, підписники почали запитувати, де вона. Сьогодні в Stories ексдружина Микити Добриніна розповіла, де вона перебуває і що сталося.

"Ми з Левчиком майже весь січень на канікулах", - зазначила вона.

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Також блогерка показала шикарні фото з яхти, на якій вони вийшли у відкрите море. Зазначимо, що вона відпочиває з 3-річним сином у Домінікані.

Квіткова також поділилася неприємною ситуацією, яка з нею трапилася.

"Не без травм. Ось це якір. І ця мотузка в якийсь момент, коли я стояла в самому низу, різко змінила курс і знесла мене з ніг у воду, упершись мені в грудну клітину", - зазначила блогерка в Stories.

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Також вона показала, який вигляд має після того, що трапилося: на її руці та животі видніються синці та садна.

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На знімках також можна побачити підтягнуту фігуру Квіткової в чорному бікіні. Молода мама насолоджується відпочинком із сином.

Даша Квіткова на відпочинку (фото: instagram.com/kvittkova)

Як відреагували в мережі

Підписники блогерки під публікацією в купальнику відзначили її ідеальну фігуру і сталевий прес:

"Красуня. Неймовірне тіло!"

"Яка краса, Даша - така молодчинка"

"Ой заздрю, заздрю найбілішою заздрістю, яка фігура! Яка розумничка! Яка сильна дівчина! Просто немає слів, яка ти крута!"

"Ви неймовірна".

Квіткова в бікіні (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Квіткова - переможниця проєкту "Холостяк-9" (2019), де головним героєм був телеведучий Микита Добринін.

У 2020 році пара зіграла весілля в Києві на березі Дніпра, купила будинок у передмісті та квартиру в столиці.

13 липня 2021 року в них народився син Лев. Після початку повномасштабного вторгнення пара повінчалася, а в січні 2023 року екскохані повідомили про розставання через велику кількість "прихованих проблем і конфліктів". Офіційно їх розлучили в червні того ж року.

Даша Квіткова із сином (фото: instagram.com/kvittkova)