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Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Понедельник 13 января 2025 20:15
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Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярная укранская блогерша и бизнесвумен Даша Квиткова отправилась на отдых в теплые края со своим 3-летним сыном Львом. Однако там не обошлось без приключений - девушка серьезно травмировалась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Что случилось с Дашей Квитковой на отдыхе

Так, инфлюэнсерша долгое время не показывалась в своем блоге. Естественно, подписчики начали спрашивать, где она. Сегодня в Stories экс-жена Никиты Добрынина рассказала, где она находится и что случилось.

"Мы с Левчиком почти весь январь на каникулах", - отметила она.

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Скриншот

Также блогерша показала шикарные фото с яхты, на которой они вышли в открытое море. Отметим, что она отдыхает с 3-летним сыном в Доминикане.

Квиткова также поделилась неприятной ситуацией, которая с ней случилась.

"Не без травм. Вот это якорь. И эта веревка в какой-то момент, когда я стояла в самом низу, резко сменила курс и снесла меня с ног в воду, впершись мне в грудную клетку", - отметила блогерша в Stories.

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Скриншот

Также она показала, как выглядит после случившегося: на ее руке и животе виднеются синяки и ссадины.

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Скриншот

На снимках также можно увидеть подтянутую фигуру Квитковой в черном бикини. Молодая мама наслаждается отдыхом с сыном.

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Даша Квиткова на отдыхе (фото: instagram.com/kvittkova)

Как отреагировали в сети

Подписчики блогерши под публикацией в купальнике отметили ее идеальную фигуру и стальной пресс:

  • "Красавица. Невероятное тело!"
  • "Какая красота, Даша - такая молодчинка"
  • "Ой завидую, завидую самой белой завистью, какая фигура! Какая умничка! Какая сильная девушка! Просто нет слов, какая ты крутая!"
  • "Вы невероятная".

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствийДаша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Квиткова в бикини (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Квиткова - победительница проекта "Холостяк-9" (2019), где главным героем был телеведущий Никита Добрынин.

В 2020 году пара сыграла свадьбу в Киеве на берегу Днепра, купила дом в пригороде и квартиру в столице.

13 июля 2021 года у них родился сын Лев. После начала полномасштабного вторжения пара обвенчалась, а в январе 2023 года экс-влюбленные сообщили о расставании из-за большого количества "скрытых проблем и конфликтов". Официально их развели в июне того же года.

Даша Квиткова получила травму во время шикарного отдыха на яхте в Доминикане: фото последствий

Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Ранее Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть.

Также бывшая жена Добрынина удивила кардинальной сменой образа.

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