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Даша Кубік зізналася, чи зустрічається з Владом Шевченком

Даша Кубік і Влад Шевченко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярна блогерка Даша Кубік зізналася, чи зустрічається з гумористом і зіркою TikTok Владом Шевченком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-проєкт Раміни Есхакзай “30+”.

Чи зустрічається Даша Кубік з Владом Шевченком

Зі слів зірки інтернету, Влад для неї є дуже близькою емоційно людиною і він їй "ідеально підходить у спілкуванні".

"Влад знає все про мене. Дуже близька емоційно людина, він мені ідеально підходить у спілкуванні, все розуміє, з ним можна сміятися, глузувати, споріднена душа, без статі. У мене неймовірно теплі до нього, як до людини почуття, він знає про це. Він кращий друг", - зізналася блогерка.

Відомо, що тіктокер одружений на дівчині на ім’я Анастасія. Разом подружжя вже близько восьми років.

Кубік каже, що також добре спілкується з обраницею Влада.

"Я так само спілкуюся із його дружиною, тому що з ним товаришуємо. Він мене не приваблює як хлопець, у мене стоїть блок. Якщо у тебе є друг, треба обирати: ти хочеш з ним стосунки? Ви скоріш за все розійдетеся, і потім не зможете спілкуватися. Або ви обираєте дружбу, і ви з цією людиною будете все життя", - додала Даша.

 

Зазначимо, що блогерку довгий час підозрювали у романі з гумористом та ведучим Валентином Міхієнком. Однак ні він, ні вона не підтверджували ці чутки.

В інтерв’ю, де йшлося про френдзону, Кубік жартівливо стверджувала, що якщо вони з Валентином не відсвяткують весілля до певного віку, то зможуть одружитися один на одному. 

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