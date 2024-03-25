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Даша Кубик призналась, встречается ли с Владом Шевченко

Даша Кубик и Влад Шевченко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная блогерша Даша Кубик призналась, встречается ли с юмористом и звездой TikTok Владом Шевченко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-проект Рамины Эсхакзай "30+".

Встречается ли Даша Кубик с Владом Шевченко

Со слов звезды интернета, Влад для нее является очень близким эмоционально человеком и он ей "идеально подходит в общении".

"Влад знает все обо мне. Очень близкий эмоционально человек, он мне идеально подходит в общении, все понимает, с ним можно смеяться, насмехаться, родственная душа, без пола. У меня невероятно теплые к нему, как к человеку чувства, он знает об этом. Он лучший друг", - призналась блогерша.

Известно, что тиктокер женат на девушке по имени Анастасия. Вместе супруги уже около восьми лет.

Кубик говорит, что также хорошо общается с избранницей Влада.

"Я так же общаюсь с его женой, потому что с ним дружим. Он меня не привлекает как парень, у меня стоит блок. Если у тебя есть друг, надо выбирать: ты хочешь с ним отношения? Вы скорее всего разойдетесь, и потом не сможете общаться. Или вы выбираете дружбу, и вы с этим человеком будете всю жизнь", - добавила Даша.

 

Отметим, что блогершу долгое время подозревали в романе с юмористом и ведущим Валентином Михиенко. Однако ни он, ни она не подтверждали эти слухи.

В интервью, где речь шла о френдзоне, Кубик шутливо утверждала, что если они с Валентином не отпразднуют свадьбу до определенного возраста, то смогут жениться друг на друге.

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