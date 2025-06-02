Даруєте щось дороге, а отримуєте шкарпетки? Як чоловікам реагувати на подарункову несправедливість

Це не про подарунок - це про ставлення

Уважність і бажання потішити - ось що стоїть за хорошими подарунками. Якщо ви вкладаєте в її подарунки час, гроші та душу, а у відповідь отримуєте набір для гоління з "Епіцентру", варто задуматися - чи рівноцінна ваша віддача?

"Я їй парфуми за 3 тисячі, а вона мені - набір шкарпеток", "На день народження - подорож у Європу, а у відповідь - чашка з написом "Найкращий чоловік". Знайомо? І тут не про жадібність. І не про те, що ви рахуєте подарунки. А про відчуття дисбалансу. Бо ніби вкладаєш щось важливе, а у відповідь - символічно, формально, абияк", - каже експерт.

Що можуть означати такі прості подарунки?

Різні "мови любові"

Можливо, для вас прояв турботи - це подарунки, а для неї - теплі слова, обійми чи час разом. І тоді подарунки - не головне у її системі координат.

Вона справді не знає, що вам потрібно

Багато людей, особливо жінки, з дитинства вчили дарувати "потрібне". А ще - не завжди вміють приймати й віддавати щедро. Тож шкарпетки - це не знецінення, а щире "хай буде корисно".

Вона звикла, що все має бути "від чоловіка"

Якщо в її уявленні чоловік - це той, хто має дарувати, тягнути, забезпечувати, - то і взаємності може не бути. Не тому, що вона погана, а, тому що так заклали в прошивку.

Інші причини:

Вона просто не вміє дарувати. Деякі люди справді не вміють обирати та дарувати подарунки. Щоб це виправити - можна поговорити та скласти конкретний список бажань (віш-ліст).

Вона економить. Часом не тільки гроші, а й власні зусилля. Варто поговорити на цю тему відверто.

У неї немає фінансів. Буває й так, особливо, якщо ви ще у стадії зустрічань або вона студентка чи працює не на дуже хорошій роботі.

"Не поспішайте з висновками, краще поцікавтеся причинами. Бо жінка так само може стидатися сказати правду - що, наприклад, вона усю зарплатню віддає на лікування батьків", - додав фахівець.

Що робити чоловікам

Поговорити

Спокійно. Не з докором, а з бажанням зрозуміти. "Мені приємно тебе радувати, але іноді хочеться теж відчути, що ти про мене дбаєш".

Пояснити, що для вас важливо

Не ціна, а увага. Не шкарпетки, а сенс у подарунку.

Запропонувати список

Якщо справа не у грошах, то допоможіть коханій - дайте їй варіанти, якщо вона не розуміє, як обирати вам подарунки. І це - турбота про якість ваших стосунків.

А ще - спостерігати

Чи змінюється щось після розмов? Чи вам далі вручають "чергові дрібниці" без душі?

Спробуйте відповісти дзеркально

Якщо ж ваші зусилля ні до чого не призвели - спробуйте іншу тактику. Дайте їй дзеркальну відповідь - колготки або дезодорант з супермаркету.

Зверніть увагу на інші прояви турботи

Можливо, кохана вам готує обіди, дбає про здоров'я або стала вашою надійною опорою та підтримкою у будь-яких ситуаціях? Якщо так, то головне тут не шкарпетки.

"Бо насправді, мова не про подарунки. А про баланс у стосунках. Про бажання радувати одне одного. Про те, чи є зворотний зв'язок - не лише словами, а й діями. Бо коли даєш від серця - хочеться отримати щось взаємне. І це - нормально", - резюмує Віталій Курсік.