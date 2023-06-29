Дантес та Кацуріна розбіглися? З'явилися натяки на розрив

Володимир Дантес відсвяткував своє 35-річчя 28 червня. Цього дня відкрив "банку", де приймав поздоровлення у вигляді донатів для допомоги українським бійцям. Загалом Дантес отримав сотні привітань та зібрав понад 400 тисяч. Проте фанати музиканта звернули увагу, що ніде не було головного привітання – від коханої Дантеса Даші Кацуріної.

Чи є сварка між Кацуріною та Дантесом і що запідозрили шанувальники – читайте у матеріалі нижче.

Розрив чи сварка?

Рестораторка Даша Кацуріна не привітала Володимира Дантеса з 35-річчям. Або ж – не стала вітати публічно. У травні Володимир публічно привітав кохану з днем народження та зізнався їй у почуттях. Очікувалося, що і Даша відповість схожим привітанням.

Нещодавно він опублікував на своїй сторінці зворушливе фото з дитячим басейном і зазначив, що сподівається, що діти скоро влаштують там безлад.

"Щоранку у дворі я бачу цей басейн. Щоранку я не хочу його прибирати, тому що, дивлячись на нього, в голові звучить галас, сміх тих, хто тут грався. Сподіваюся, дуже скоро вони знову влаштують тут безлад", - написав Дантес.

Він додав, що щоранку він записує кружечок для своєї сім'ї. Але для кого саме – він не став уточнювати.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

А де Даша Кацуріна

Даша разом із дітьми зараз перебуває у Польщі. Кілька днів тому вона повідомила в Instagram, що її життя у Варшаві – це діти та робота.

Спільних фотографій із Володимиром Дантесом немає ні на її сторінці, ні на сторінці її коханого.

Про це Дантес навіть згадав під час привітання Даші з днем народження - "як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємося. Але в цьому і є наша особливість. Ми не маємо часу на це. Ми намагаємося насолодитися один одним".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Однак на сторінці Даші можна знайти скрин з відеозв'язку з Володимиром, а значить вони продовжують спілкуватися.

Скріншот

Фанатів насторожило, що Кацуріна ніде публічно не привітала свого коханого. І на запитання шанувальників у соціальних мережах, чи все в них гаразд, пара теж не відповідає.

А 26 червня в Telegram-каналі Кацуріної з'явилася фотографія з брелоком у формі серця.

"Поки що сама собі не зробиш приємно - ніхто не зробить", - так підписала знімок Даша.

Фото: Telegram Даші Кацуріної

Ні Даша Кацуріна, ні Володимир Дантес поки що офіційно не прокоментували чутки про можливий розрив.

Роман Кацуріної та Дантеса

Рік тому відразу дві відомі пари заявили про розрив - це Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, а також Міша та Даша Кацуріни. Пари дружать та відпочивають разом.

Через деякий час стало відомо, що у Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. Після цього Дантес та Даша Кацуріна також зізналися, що вони у стосунках.