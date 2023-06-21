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Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж. Гостям заклеювали камери телефонів, - блогер

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 17:04
Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж. Гостям заклеювали камери телефонів, - блогер Дорофєєва та Кацурін зіграли таємне весілля (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Анна Шиканова

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін уклали шлюб в умовах повної таємності. Нещодавно українська артистка засвітила на відео обручку, а потім стало відомо, що пара одружилася.

Деталі таємного весілля повідомив блогер Богдан Беспалов на своєму каналі на YouTube.

Що відомо про таємне весілля

За інформацією, якою з Беспаловим поділилися джерела, таємне весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна відбулося в ресторані "Курені", який розташований неподалік метро "Арсенальна" в Києві.

Меню для весільної вечірки склав відомий шеф-кухар Володимир Ярославський. Урочистий захід був невеликим – лише 68 осіб.

Але серед них були: Маша Єфросиніна, Андрій Шабанов із дочкою, Дмитро Комаров та його дружина Олександра Кучеренко, Макс Барських, Ірина Горова із сином, блогер Антон Птушкін. А ось екс-продюсера Потапа Надя не запросила. Також не було на заході її колишнього колеги за групою "Время и стекло" Позитива.

Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж. Гостям заклеювали камери телефонів, - блогер

Дорофєєва засвітила обручку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Своє весілля Дорофєєва та Кацурін хотіли зберегти в таємниці. Імовірну дату одруження, втім, називали в соцмережах - 15 червня. Проте дізнатися точно було неможливо – на весіллі вжили заходів, щоб інформація не потрапила до ЗМІ.

Виявляється, всі гості із таємного весілля змушені були заклеїти камери своїх телефонів. Також камери заклеїв увесь персонал, який весілля обслуговував. Тому в мережі немає жодної фотографії чи відео з весілля.

Ще один факт, який вказує на те, що весілля, швидше за все, відбулося - напередодні ймовірної дати до Києва приїхала мама Наді Дорофєєвої, яка нечасто буває в столиці. А також до Києва приїхала частина запрошених гостей.

Стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

У середині березня 2022 року стало відомо, що Надя Дорофєєва розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Слідом про розлучення повідомила близька пара друзів - Мишко та Даша Кацуріни.

Через деякий час стало відомо, що Дорофєєва почала зустрічатися з Михайлом Кацуріним. А у Володимира Дантеса роман із Дашею Кацуріною. Пари деякий час зберігали стосунки у таємниці, але потім почали публікувати спільні фото.

Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж. Гостям заклеювали камери телефонів, - блогер

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На початку 2023 року Володимир Дантес повідомив, що офіційно розлучився з Дорофєєвою.

До речі, раніше ми писали про те, що Дорофєєва вперше розповіла про нового коханого.

А ще розповідав і про те, як відреагував Дантес на роман екс-дружини та свого друга.

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Дантес Миша Кацурин свадьба Надя Дорофеєва