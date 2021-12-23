Дантес спародировал Вику из "НеАнгелов" и обвинил ее в хайпе (видео)

Дантес спародировал ролик бывшей участницы украинской группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхи, которая ранее показала, как разрезает и ест торт с изображением второй участницы проекта Славы Каминской.
Свой пародийный ролик артист опубликовал в Instagram.
На видео Дантес повторяет слова и жесты Вики, когда в одном из ресторанов ей якобы неожиданно принесли торт с изображением Славы. В видео Дантеса он разрезает торт, на котором изображена Виктория.
"С любовью, ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" - написал певец.
Слава Каминская также прокомментировала пародию своего коллеги по сцене.
"Вова. Ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче", - написала певица.
Виктория же никак на это пока не отреагировала.
Отметим, что в перед новогодними праздниками Смеюха призналась, сколько стоит ее выступление.
"Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах - это не творческое дело. Скажу только, что это точно не менее 10 тысяч долларов", - заявила певица.
Напомним, что стало известно, сколько стоят выступления в новогоднюю ночь популярных украинских артистов.
Мы также писали о том, что Вика из "НеАнгелов" рассказала, за что ее избила Каминская.