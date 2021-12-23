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Дантес спародировал Вику из "НеАнгелов" и обвинил ее в хайпе (видео)

Автор: Роман Мирончук

Дантес спародировал ролик бывшей участницы украинской группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхи, которая ранее показала, как разрезает и ест торт с изображением второй участницы проекта Славы Каминской.

Свой пародийный ролик артист опубликовал в Instagram.

На видео Дантес повторяет слова и жесты Вики, когда в одном из ресторанов ей якобы неожиданно принесли торт с изображением Славы. В видео Дантеса он разрезает торт, на котором изображена Виктория.

"С любовью, ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" - написал певец.

Слава Каминская также прокомментировала пародию своего коллеги по сцене.

"Вова. Ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче", - написала певица.

Виктория же никак на это пока не отреагировала.

Отметим, что в перед новогодними праздниками Смеюха призналась, сколько стоит ее выступление.

"Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах - это не творческое дело. Скажу только, что это точно не менее 10 тысяч долларов", - заявила певица.

Напомним, что стало известно, сколько стоят выступления в новогоднюю ночь популярных украинских артистов.

Мы также писали о том, что Вика из "НеАнгелов" рассказала, за что ее избила Каминская.

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Вика СмеюхаДантес