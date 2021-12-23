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Подняли цены: стали известны новогодние гонорары украинских звезд

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Четверг 23 декабря 2021 14:07
Подняли цены: стали известны новогодние гонорары украинских звезд Фото: Wellboy (instagram.com/a.wellboy)
Автор: Роман Мирончук

После пандемии украинский шоу-бизнес постепенно начинает восстанавливаться. Люди соскучились по выступлениям артистов. Российским звездам въезд запрещен, а с зарубежными музыкантами тоже не все так просто. Этим воспользовались украинские звезды и подняли цены на выступления в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает "Страна", которая узнала гонорары наших артистов перед праздниками.

По словам владельца инвент-агенства, в этом году заказчики проявляют интерес к участникам разных талант-шоу. Так, на волне популярности оказался Wellboy, который сразу поднял себе цену в 10 тысяч долларов за выступление.

Он был участником 10 сезона шоу "Х-фактор". Через пару лет после финала проекта Антон Вельбой начал сотрудничать с продюсером Юрием Бардашем, который помог ему максимально раскрутиться. Сейчас его песни "Гуси" и "Вишни" можно услышать везде.

Сколько берут в новогоднюю ночь другие артисты

45-минутное выступления MONATIK будет стоить 35 тысяч долларов, столько же берет и Макс Барских. Иван Дорн просит за свое новогоднее выступление 30 тысяч долларов.

Верка Сердючка, MARUV, Оля Полякова и Тина Кароль обойдутся в 25 тысяч долларов. За 20 тысяч готовы выступить Надя Дорофееева, "Бумбокс" и группа Потапа MOZGI.

Группа The Hardkiss берет за свое выступление 15 тысяч долларов, "ВВ" - 12 тысяч. Onuka, Джамала, "Без обмежень" и KAZKA могут выступить на Новый год за 10 тысяч долларов.

По данным российских организаторов, новогоднее выступление Светланы Лободы может составить рекордных 300 тысяч долларов. Другая популярная украинская певица Ани Лорак берет меньше - от 100 тысяч долларов.

Напомним, Иван Дорн ответил российской журналисте на вопрос о своих корнях.

Ранее MONATIK показал, как его сыновья готовятся к Новому году.

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