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Дантес спародіював Віку з "НеАнгелів" і звинуватив її у хайпі (відео)

Автор: Роман Мирончук

Дантес спародіював ролик колишньої учасниці українського гурту "НеАнгели" Вікторії Смеюхи, яка раніше показала, як розрізає і їсть торт із зображенням другої учасниці проєкту слави Камінської.

Свій пародійний ролик артист опублікував в Instagram.

На відео Дантес повторює слова і жести Віки, коли в одному з ресторанів їй нібито несподівано принесли торт із зображенням Слави. У відео Дантеса він розрізає торт, на якому зображена Вікторія.

"З любов'ю, ваш Дантес. І так. Звільни піарщицю. Хайпа навела, але чи в плюс він?" - написав співак.

Слава Камінська також прокоментувала пародію свого колеги по сцені.

"Вова. Ти граєш краще! Станіславському стало трішки легше", - написала співачка.

Вікторія ж ніяк на це поки не відреагувала.

Зазначимо, що в перед новорічними святами Смеюха зізналася, скільки коштує її виступ.

"Це таке комерційне питання, яке я б не сильно хотіла обговорювати. Говорити про ціни - це не творча справа. Скажу тільки, що це точно не менше 10 тисяч доларів", - заявила співачка.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштують виступи у новорічну ніч популярних українських артистів.

Ми також писали про те, що Віка з "НеАнгелів" розповіла, за що її побила Камінська.

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Віка СмеюхаДантес