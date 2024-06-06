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Дантес ошелешив сміливим макіяжем: таким ви його не бачили (відео)

Фани оцінили новий образ співака (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Володимир Дантес наважився на сміливий експеримент. Артист показався з яскравим макіяжем, а також приміряв неймовірно довгі нігті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Дантес поділився в Instagram.

Дантес показав незвичайний образ

Артист вирушив до відомого у мережі візажиста, аби той зробив йому максимально новий образ. Дантесу вклали волосся та зробили витончену зачіску. А макіяж вийшов дуже яскравим.

Співаку повністю "прибрали" брови, візажист майстерно їх замаскував спеціальними косметичними засобами. А очі артиста прикрасили синіми тінями й акцентними стрілками. Також Дантесу наліпили вії.

Дантес показався з макіяжем (скріншот)

Цікаво, що вуса для цього перевтілення залишили. А на пальці співака наділи спеціальні накладки, що імітують довжелезні нігті.

Не обійшлося й без стильного вбрання. Співак перевдягся у ніжно-блакитну футболку та прикрив одне плече штучним хутром. Також Дантес приміряв масивні сережки й сяючий чокер. 

 

Як реагує мережа

У коментарях почалася "пожежа". Юзери оцінили експеримент Дантеса, не обійшлося без жартів. Коментатори пишуть:

  • "В принципі, так не страшно і в ТЦК іти"
  • "Кончіта Дантес, або Дантесіта Вурст"
  • "Коли йшов у гримерку, але зайшов "не в ті двері"
  • "Закриваємо інстаграм, краще за сьогодні вже не буде"
  • "Який гарний образ. Виглядає дуже ефектно".
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