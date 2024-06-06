Дантес ошарашил смелым макияжем: таким вы его не видели (видео)

Дантес показал необычный образ

Артист отправился к известному в сети визажисту, чтобы тот сделал ему максимально новый образ. Дантесу уложили волосы и сделали изящную прическу. А макияж получился очень ярким.

Певцу полностью "убрали" брови, визажист мастерски их замаскировал специальными косметическими средствами. А глаза артиста украсили синими тенями и акцентными стрелками. Также Дантесу приклеили ресницы.

Дантес показался с макияжем (скриншот)

Интересно, что усы для этого перевоплощения оставили. А на пальцы певца надели специальные накладки, имитирующие длинные ногти.

Не обошлось и без стильного наряда. Певец переоделся в нежно-голубую футболку и прикрыл одно плечо искусственным мехом. Также Дантес примерил массивные серьги и сияющий чокер.

Как реагирует сеть

В комментариях начался "пожар". Пользователи оценили эксперимент Дантеса, не обошлось и без шуток. Комментаторы пишут: