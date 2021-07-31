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Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: "дебаты перешли в активную фазу"

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Киев, Суббота 31 июля 2021 10:06
Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: "дебаты перешли в активную фазу" Фото: Александр Данилюк и Тимофей Милованов (facebook.com/Тимофей Милованов)
Автор: Роман Мирончук

Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, подрался на своем дне рождения с советником председателя Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Драку подтвердил Милованов в комментарии к фотографии с Данилюком в Facebook.

"Дебаты перешли в активную фазу. Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", - написал Милованов.

Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: &quot;дебаты перешли в активную фазу&quot;

Скриншот с Facebook

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности. Они заявили, что диплом Университета Индианы не подходит.

Данилюк и Милованов спорили законно ли было такое решение комиссии.

"Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт… Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - процитировал слова Милованова Telegram-канал "Украина Сейчас".

Данилюк ударил Милованова в глаз.

Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: &quot;дебаты перешли в активную фазу&quot;

Александр Данилюк выясняет отношения с Тимофеем Миловановым (фото: facebook.com/vik.chumak)

Напомним, в Верховной Раде 16 июля снова произошла драка между парламентариями. На этот раз что-то не поделили депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко и депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Ранее на народного депутата "Слуги народа" Никиту Потураева во время пресс-брифинга в Верховной Раде напала женщина, которая пришла в качестве журналиста.

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Александр Данилюк Тимофей Милованов
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