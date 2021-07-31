Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: "дебаты перешли в активную фазу"

Драку подтвердил Милованов в комментарии к фотографии с Данилюком в Facebook .

"Дебаты перешли в активную фазу. Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", - написал Милованов.

Скриншот с Facebook

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности. Они заявили, что диплом Университета Индианы не подходит.

Данилюк и Милованов спорили законно ли было такое решение комиссии.

"Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт… Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - процитировал слова Милованова Telegram-канал "Украина Сейчас".

Данилюк ударил Милованова в глаз.

Александр Данилюк выясняет отношения с Тимофеем Миловановым (фото: facebook.com/vik.chumak)