Данилюк подрался с Миловановим на своем дне рождения: "дебаты перешли в активную фазу"
Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, подрался на своем дне рождения с советником председателя Офиса президента Тимофеем Миловановым.
Драку подтвердил Милованов в комментарии к фотографии с Данилюком в Facebook.
"Дебаты перешли в активную фазу. Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", - написал Милованов.
Скриншот с Facebook
29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности. Они заявили, что диплом Университета Индианы не подходит.
Данилюк и Милованов спорили законно ли было такое решение комиссии.
"Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт… Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - процитировал слова Милованова Telegram-канал "Украина Сейчас".
Данилюк ударил Милованова в глаз.
Александр Данилюк выясняет отношения с Тимофеем Миловановым (фото: facebook.com/vik.chumak)
Напомним, в Верховной Раде 16 июля снова произошла драка между парламентариями. На этот раз что-то не поделили депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко и депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.
Ранее на народного депутата "Слуги народа" Никиту Потураева во время пресс-брифинга в Верховной Раде напала женщина, которая пришла в качестве журналиста.