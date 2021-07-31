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Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: "дебати перейшли в активну фазу"

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Київ, Субота 31 липня 2021 10:06
Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: "дебати перейшли в активну фазу" Фото: Олександр Данилюк і Тимофій Милованов (facebook.com/Тимофей Милованов)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, побився на своєму дні народження з радником голови Офісу президента Тимофієм Миловановим.

Бійку підтвердив Милованов в коментарі до фотографії з Данилюком у Facebook.

"Дебати перейшли в активну фазу. Якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби", - написав Милованов.

Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: &quot;дебати перейшли в активну фазу&quot;

Скріншот з Facebook

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Вони заявили, що диплом Університету Індіани не підходить.

Данилюк і Милованов сперечалися чи законно було таке рішення комісії.

"Я сказав, що законно. Потім він почав обзиватися. Не пам'ятаю, як саме. Говорив щось про принципи, і про те, що у нього великий політичний досвід ... Сидів цілий вечір з льодом. Завтра подивимося. Буде боліти голова, піду до лікаря", - процитував слова Милованова Telegram-канал "Україна Зараз".

Данилюк вдарив Милованова в око.

Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: &quot;дебати перейшли в активну фазу&quot;

Олександр Данилюк з'ясовує стосунки з Тимофієм Милованова (фото: facebook.com/vik.chumak)

Нагадаємо, у Верховній Раді 16 липня знову сталася бійка між парламентарями. На цей раз щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко і депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Раніше на народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєва під час прес-брифінгу у Верховній Раді напала жінка, яка прийшла як журналіст.

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Олександр Данілюк Тимофій Милованов
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