Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: "дебати перейшли в активну фазу"

Бійку підтвердив Милованов в коментарі до фотографії з Данилюком у Facebook .

"Дебати перейшли в активну фазу. Якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби", - написав Милованов.

Скріншот з Facebook

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Вони заявили, що диплом Університету Індіани не підходить.

Данилюк і Милованов сперечалися чи законно було таке рішення комісії.

"Я сказав, що законно. Потім він почав обзиватися. Не пам'ятаю, як саме. Говорив щось про принципи, і про те, що у нього великий політичний досвід ... Сидів цілий вечір з льодом. Завтра подивимося. Буде боліти голова, піду до лікаря", - процитував слова Милованова Telegram-канал "Україна Зараз".

Данилюк вдарив Милованова в око.

Олександр Данилюк з'ясовує стосунки з Тимофієм Милованова (фото: facebook.com/vik.chumak)