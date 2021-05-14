Данилов потроллил Козака: "мне жаль людей, которые лечатся в Беларуси"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов потроллил соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которого после сообщения о подозрении в госизмене "нашли" в Беларуси.

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания СНБО 14 мая.

Когда у Данилова спросили, будет ли экстрадиция Тараса Козака из Беларуси, который сейчас там якобы лечится, секретарь СНБО ответил, что ему жаль одиозного нардепа и медиамагната.

"Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль... Я понимаю, если лечение в какой-то другой стране. Я считаю, если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси... Жаль Козака, тех людей, с которыми он работал в свое время, которые довели медицину", - пошутил Данилов.

Политик уточнил, что этот вопрос скорее к правоохранительным органам и выразил надежду, что Козак вернется, ведь он является гражданином Украины, да еще и народным депутатом.

"Если вдруг не появится, у него еще есть паспорт гражданина какой-то другой страны", - добавил Данилов.

Видео: Данилов потроллил Козака из-за лечения в Беларуси

Напомним, что 11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Нардепам инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в Крыму.